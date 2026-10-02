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Starbucks abre lojas em região da China e vira alvo de críticas nos EUA

Rede inaugurou suas primeiras unidades em Xinjiang, onde há denúncias de violações de direitos humanos contra a população uigur

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h27 | Atualizado em 2 out 2026, 11h39
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Sinalização da rede de cafeterias americana Starbucks. 23/04/2008 (Newscast/Universal Images Group/Getty Images)
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A Starbucks virou alvo de críticas nos Estados Unidos após inaugurar suas primeiras lojas em Xinjiang, região da China que há anos está no centro de denúncias internacionais de violações de direitos humanos contra a população uigur. As duas unidades foram abertas nesta semana em Urumqi, capital regional, uma delas no Grande Bazar da cidade e outra no aeroporto internacional.

A decisão provocou reação de John Moolenaar, presidente do comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos dedicado à China. O congressista classificou a expansão como uma decisão “moralmente falida” e pediu que a companhia reverta a iniciativa e feche as duas unidades.

Segundo Moolenaar, a presença da rede na região associa uma das marcas americanas mais conhecidas às políticas do Partido Comunista Chinês para a população uigur. O parlamentar argumenta que empresas dos Estados Unidos não deveriam operar em uma região onde há denúncias de detenções em massa e repressão cultural e religiosa.

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O Congresso Mundial Uigur, organização de defesa dos direitos da minoria, também criticou a decisão. O grupo afirmou que a Starbucks está ignorando a situação dos direitos humanos na região e chamou a atenção especialmente para as denúncias de trabalho forçado.

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Xinjiang é alvo de escrutínio internacional há anos. Em relatório publicado em 2022, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos concluiu que foram cometidas graves violações contra uigures e outras comunidades predominantemente muçulmanas e afirmou que a extensão das detenções arbitrárias e discriminatórias poderia configurar crimes contra a humanidade.

O governo chinês rejeita as acusações. Em resposta às críticas recentes, o Ministério das Relações Exteriores da China classificou as alegações americanas de repressão como falsas e afirmou que Xinjiang apresenta estabilidade social, crescimento econômico e harmonia religiosa. O governo também declarou que continuará oferecendo oportunidades de investimento para empresas estrangeiras.

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A Starbucks não respondeu aos pedidos de comentário sobre as críticas, segundo a Reuters. Em uma publicação anterior na plataforma chinesa WeChat, porém, Liu Wenjuan, presidente-executiva da companhia na China, afirmou que a rede continuará investindo em Xinjiang.

China é mercado estratégico

A abertura ocorre em meio a uma reestruturação dos negócios da Starbucks na China, um de seus principais mercados globais. Em abril deste ano, a companhia concluiu a formação de uma joint venture com a gestora Boyu Capital, que passou a deter 60% da operação chinesa. A estrutura administra cerca de 8 mil cafeterias no país.

A expansão para Xinjiang também acontece em um momento de investimentos do governo chinês para estimular a economia e o turismo na região. Xinjiang esteve entre as regiões chinesas de crescimento mais acelerado em 2025.

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A entrada da Starbucks amplia uma discussão que já atingiu outras multinacionais ocidentais com operações ou cadeias de fornecedores ligadas a Xinjiang. Os Estados Unidos mantêm restrições comerciais relacionadas às denúncias de trabalho forçado na região, enquanto Pequim sustenta que as acusações internacionais distorcem suas políticas locais.

*Com informações da AFP

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