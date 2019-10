Spotify tem lucro e aumento de assinantes acima do esperado

A plataforma de streaming musical Spotify anunciou lucro trimestral global acima do esperado nesta segunda-feira, 28. O resultado foi impulsionado pelo aumento significativo no número de assinantes pagantes do aplicativo, superando as expectativas do mercado, que esperava prejuízo no balanço da empresa. No terceiro trimestre, o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 241 milhões de euros, acima do prejuízo apurado de 76 milhões de euros no trimestre anterior. No mesmo período do ano passado, o lucro havia ficado na casa de 43 milhões de euros.

No final de setembro, a companhia sueca tinha 248 milhões de assinantes, dos quais 113 milhões usavam o serviço pago, cifra que aumentou 31% em um ano. Isso ainda deixa a Spotify atrás dos 158 milhões de assinantes pagantes da Netflix, mas o número é ligeiramente maior que os 112,9 milhões esperados por analistas, de acordo com dados da Refinitiv, consultoria global de análises financeiras.

A empresa sueca elevou a meta de assinantes até o fim de 2019, que gira agora em torno de 255 milhões a 270 milhões, antes essa projeção era de 250 milhões a 265 milhões. As despesas operacionais aumentaram 11%, para 387 milhões de euros, com gastos em vendas e marketing subindo quase 22% em relação ao ano anterior.

(Com AFP e Reuters)