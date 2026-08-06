São Paulo encaminha acordo milionário com Ticketmaster para gestão de bilheteria e sócio-torcedor

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O São Paulo Futebol Clube está perto de fechar um contrato de cinco anos com a Ticketmaster para a operação completa de ingressos e do programa de sócio-torcedor no MorumBIS. O acordo prevê uma antecipação financeira de 140 milhões de reais, visando modernizar o acesso dos torcedores e a experiência no estádio, substituindo a Total Acesso.

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O São Paulo Futebol Clube encaminhou um contrato de cinco anos com a Ticketmaster para a operação completa de venda de ingressos e do programa de sócio-torcedor no MorumBIS. O acordo, que substitui a parceria com a Total Acesso, envolve a antecipação financeira de cerca de 140 milhões de reais ao clube.

De acordo com apuração do portal Arquibancada Tricolor, 110 milhões de reais do total correspondem à operação de bilheteria e ao sócio-torcedor: o valor será liberado de imediato e devolvido à empresa ao longo da vigência do contrato, com juros negociados entre as instituições. Os outros estimados 30 milhões de reais estão vinculados à exploração comercial do camarote corporativo 29A do estádio, espaço VIP com capacidade para até 595 pessoas.

A negociação está em fase adiantada de troca de minutas contratuais. A comissão interna responsável pela concorrência já concluiu a análise técnica e chancelou o processo, mas a assinatura ainda depende do rito de governança interna do clube e da aprovação final do Conselho Deliberativo.

A dinamarquesa NewC participou de todas as fases da concorrência e apresentou, à parte, uma proposta alternativa ligada a um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) envolvendo direito de superfície do MorumBIS. O São Paulo esclareceu que essa oferta não tem relação direta com o processo principal de bilheteria, vencido pela Ticketmaster.

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A mudança busca modernizar o sistema de acesso e a experiência do torcedor, após críticas ao modelo anterior. A transição operacional, se aprovada, deve ser gradual para não afetar o calendário de jogos do tricolor.