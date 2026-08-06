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Economia

São Paulo encaminha acordo milionário com Ticketmaster para gestão de bilheteria e sócio-torcedor

Negócio substitui parceria com Total Acesso e está em fase adiantada; saiba detalhes

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 14h13 | Atualizado em 6 ago 2026, 15h24
SAO PAULO, BRAZIL - SEPTEMBER 22: General view of the Morumbi Stadium before the Brasileirao 2024 match between Sao Paulo and Internacional on September 22, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Transação envolve presença da Ticketmaster no MorumBIS (Ricardo Moreira/Getty Images)
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São Paulo encaminha acordo milionário com Ticketmaster para gestão de bilheteria e sócio-torcedor Priorizar nos meus resultados Google

O São Paulo Futebol Clube encaminhou um contrato de cinco anos com a Ticketmaster para a operação completa de venda de ingressos e do programa de sócio-torcedor no MorumBIS. O acordo, que substitui a parceria com a Total Acesso, envolve a antecipação financeira de cerca de 140 milhões de reais ao clube.

De acordo com apuração do portal Arquibancada Tricolor, 110 milhões de reais do total correspondem à operação de bilheteria e ao sócio-torcedor: o valor será liberado de imediato e devolvido à empresa ao longo da vigência do contrato, com juros negociados entre as instituições. Os outros estimados 30 milhões de reais estão vinculados à exploração comercial do camarote corporativo 29A do estádio, espaço VIP com capacidade para até 595 pessoas.

A negociação está em fase adiantada de troca de minutas contratuais. A comissão interna responsável pela concorrência já concluiu a análise técnica e chancelou o processo, mas a assinatura ainda depende do rito de governança interna do clube e da aprovação final do Conselho Deliberativo.

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A dinamarquesa NewC participou de todas as fases da concorrência e apresentou, à parte, uma proposta alternativa ligada a um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) envolvendo direito de superfície do MorumBIS. O São Paulo esclareceu que essa oferta não tem relação direta com o processo principal de bilheteria, vencido pela Ticketmaster.

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A mudança busca modernizar o sistema de acesso e a experiência do torcedor, após críticas ao modelo anterior. A transição operacional, se aprovada, deve ser gradual para não afetar o calendário de jogos do tricolor.

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