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Speedo amplia ofensiva fora das piscinas e mira boom do wellness

Marca reforça aposta em Pilates, yoga e lifestyle para ampliar presença além dos esportes aquáticos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 10h00
Fachada de loja Speedo em shopping, com vitrines exibindo manequins masculinos e femininos em trajes de banho, como sungas e maiôs. O interior da loja, visível pela entrada, mostra araras com roupas esportivas coloridas e iluminação azul no teto. O piso é de madeira brilhante
Loja da Speedo (Divulgação/Divulgação)
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Conhecida no Brasil sobretudo pelas piscinas, a Speedo está acelerando sua ofensiva para depender cada vez menos dos esportes aquáticos. A nova aposta da companhia é o mercado de wellness, com uma coleção voltada a modalidades como Pilates, yoga e treinos funcionais e peças pensadas também para o uso fora das academias.

O movimento busca capturar uma mudança no comportamento do consumidor. Dados reunidos pela ClassPass mostram que, em 2025, as reservas de mat Pilates cresceram 114% globalmente, enquanto as de Pilates avançaram 66% e as de yoga, 28%. Entre entrevistados de 18 a 34 anos em uma pesquisa da plataforma, 53% disseram já ter trocado uma saída noturna por uma atividade física ou experiência de bem-estar.

A oportunidade vai além das academias. O mercado brasileiro de sportswear movimentou cerca de 36,8 bilhões de reais em 2025, segundo projeções da Euromonitor, enquanto a economia de wellness do país chegou a 125 bilhões de dólares em 2024, de acordo com o Global Wellness Institute. Nesse último levantamento, o Brasil aparece como o 11º maior mercado de bem-estar do mundo.

A Speedo quer aproveitar esse avanço para ampliar as ocasiões de consumo da marca. A nova linha inclui tops, leggings, shorts e jaquetas, com diferentes níveis de sustentação e tecidos tecnológicos. A estreia da estratégia terá como uma das vitrines o OYÁ Wellness Club, em Campinas, evento dedicado a atividades físicas, saúde e lifestyle.

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“O consumidor não está deixando de praticar esporte, ele está ampliando o significado que o movimento tem na vida dele”, diz Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Brasil. Segundo ele, a mesma pessoa que corre ou nada também pode fazer Pilates, frequentar experiências de wellness e usar roupas esportivas em outros momentos do dia. É justamente essa fronteira cada vez mais difusa entre esporte, bem-estar e moda que a Speedo quer ocupar.

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