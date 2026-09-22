Speedo amplia ofensiva fora das piscinas e mira boom do wellness

Conhecida no Brasil sobretudo pelas piscinas, a Speedo está acelerando sua ofensiva para depender cada vez menos dos esportes aquáticos. A nova aposta da companhia é o mercado de wellness, com uma coleção voltada a modalidades como Pilates, yoga e treinos funcionais e peças pensadas também para o uso fora das academias.

O movimento busca capturar uma mudança no comportamento do consumidor. Dados reunidos pela ClassPass mostram que, em 2025, as reservas de mat Pilates cresceram 114% globalmente, enquanto as de Pilates avançaram 66% e as de yoga, 28%. Entre entrevistados de 18 a 34 anos em uma pesquisa da plataforma, 53% disseram já ter trocado uma saída noturna por uma atividade física ou experiência de bem-estar.

A oportunidade vai além das academias. O mercado brasileiro de sportswear movimentou cerca de 36,8 bilhões de reais em 2025, segundo projeções da Euromonitor, enquanto a economia de wellness do país chegou a 125 bilhões de dólares em 2024, de acordo com o Global Wellness Institute. Nesse último levantamento, o Brasil aparece como o 11º maior mercado de bem-estar do mundo.

A Speedo quer aproveitar esse avanço para ampliar as ocasiões de consumo da marca. A nova linha inclui tops, leggings, shorts e jaquetas, com diferentes níveis de sustentação e tecidos tecnológicos. A estreia da estratégia terá como uma das vitrines o OYÁ Wellness Club, em Campinas, evento dedicado a atividades físicas, saúde e lifestyle.

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“O consumidor não está deixando de praticar esporte, ele está ampliando o significado que o movimento tem na vida dele”, diz Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Brasil. Segundo ele, a mesma pessoa que corre ou nada também pode fazer Pilates, frequentar experiências de wellness e usar roupas esportivas em outros momentos do dia. É justamente essa fronteira cada vez mais difusa entre esporte, bem-estar e moda que a Speedo quer ocupar.