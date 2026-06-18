SpaceX vira a ação mais comprada por pequenos investidores dos EUA
Empresa de Elon Musk pode representar uma mudança estrutural no mercado financeiro americano
Milhões de pequenos investidores dos Estados Unidos estão tentando adquirir ações da SpaceX, empresa de foguetes e satélites de Elon Musk, que estreou na bolsa Nasdaq na última semana.
A ação segue escalando rapidamente, tendo preço inicial de US$ 135, para no dia seguinte subir a US$ 150 e valorização de quase 20% no terceiro dia, quando bateu US$ 160,95.
Como consequência, a empresa de tecnologia espacial já está sendo avaliada em US$ 2,1 trilhões, cravando o maior IPO já registrado.
Febre nas plataformas de varejo
Cerca de US$ 15 bilhões da captação vieram de investidores de varejo, uma fatia descrita pelo presidente da Nasdaq, Nelson Griggs, como “maior do que a maioria dos IPOs”.
Isso não foi por acaso: a SpaceX reservou 30% de suas ações para o público geral, três vezes mais do que o habitual em grandes IPOs, que costuma ficar entre 5% e 10%.
Nos dias seguintes à estreia, os dados da Vanda Research mostraram que os pequenos investidores não pararam de comprar.
Nos três primeiros pregões após o IPO, eles adquiriram US$ 369,8 milhões em ações da SpaceX, contra US$ 88 milhões em papéis da Nvidia. O volume de compras da SpaceX foi equivalente ao de Nvidia, Google, Amazon, Microsoft, Meta e dois grandes ETFs combinados.
A Vanda registrou ainda uma rotação dentro do universo de Musk.
Desde a estreia da SpaceX, os pequenos investidores passaram a vender, em termos líquidos, ações da Tesla, levando a firma a concluir que pode estar havendo uma migração de “um ativo ligado a Elon para outro, com a SpaceX.
Não é meme stock
A questão que divide analistas é se o movimento tem fundamento ou se repete padrões de bolhas anteriores.
A Vanda Research insiste que não se trata de uma “meme stock”, categoria que ficou conhecida com a disparada da GameStop em 2021, impulsionada por agitação nas redes sociais sem respaldo nos números da empresa.
Os ETFs temáticos de exploração espacial não registraram entradas relevantes de capital, e os produtos alavancados, instrumentos de alto risco que amplificam ganhos e perdas, tiveram procura modesta, o que sugere comportamento mais disciplinado dos compradores.
A ação chegou à máxima histórica de US$ 225,64 em 16 de junho, quatro dias após a estreia, mas recuou rapidamente. Na quarta-feira desta semana, estava sendo negociada em torno de US$ 190.
Os números que preocupam
Por trás da euforia, há alertas sérios.
A Morningstar, uma das mais respeitadas casas de análise independente de Wall Street, estima que o valor real da SpaceX é de US$ 780 bilhões, cerca de 55% abaixo da avaliação de US$ 1,75 trilhão com que a empresa estreou na bolsa.
Os analistas da firma foram diretos: a SpaceX registrou prejuízo líquido de US$ 4,28 bilhões no primeiro trimestre de 2026, após acumular perdas de US$ 4,94 bilhões em 2025.
Em seu próprio prospecto de abertura de capital, a empresa admitiu ter “histórico de prejuízos e que pode não atingir lucratividade no futuro”.
O principal peso nas contas é a divisão de inteligência artificial.
Em fevereiro de 2026, a SpaceX concluiu a maior fusão corporativa por valor da história ao incorporar a xAI, empresa de IA de Elon Musk, numa transação avaliada em US$ 1,25 trilhão.
A xAI registrou prejuízo operacional de US$ 6,36 bilhões em 2025.
O controle absoluto de Musk
Outro ponto de atenção destacado por analistas é a estrutura de governança.
Musk detém aproximadamente 42% do capital da SpaceX e controla 85% dos votos por meio de uma estrutura de ações de dupla classe, o que significa que acionistas minoritários terão poder muito limitado para influenciar decisões da empresa ou contestar transações futuras.
O estrategista do Bank of America Michael Hartnett também levantou um alerta sistêmico: com SpaceX, OpenAI e Anthropic possivelmente chegando à bolsa no mesmo trimestre, a concentração de tecnologia no S&P 500 poderia ultrapassar os 48%, um patamar que historicamente antecedeu bolhas de mercado.
Os “FAB 10”: uma nova era no mercado
Apesar dos alertas, a Vanda Research aposta que a SpaceX representa uma mudança estrutural no mercado financeiro americano, não apenas uma febre passageira.
A firma propõe uma nova categoria para classificar as ações favoritas dos pequenos investidores: o “FAB 10”, as sete maiores empresas de tecnologia dos EUA, conhecidas como “Magnificent 7”, mais SpaceX, OpenAI e Anthropic, as três principais apostas da nova economia de inteligência artificial.
Para os analistas da Morningstar, o conselho para quem quer entrar na SpaceX é esperar.
O primeiro grande teste virá em agosto, quando a empresa divulgará seus resultados trimestrais como companhia aberta, e quando os primeiros insiders poderão começar a vender suas ações.