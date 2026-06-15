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Economia

SpaceX sobe mais de 15% após estreia histórica e supera US$ 2,4 trilhões em valor de mercado

Maior IPO da história ganha força no segundo dia de negociações; mercado vê teste para futuras estreias de OpenAI e Anthropic

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 16h33 | Atualizado em 15 jun 2026, 16h35
Elon Musk
Elon Musk, dono da SpaceX: motivos de sobra para comemorar (Allison Dinner/EPA/EFE)
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SpaceX sobe mais de 15% após estreia histórica e supera US$ 2,4 trilhões em valor de mercado Priorize VEJA no Google

As ações da SpaceX dispararam nesta segunda-feira (15), primeiro dia completo de negociações após a abertura de capital da companhia, ampliando o entusiasmo dos investidores em torno da empresa de foguetes, satélites e inteligência artificial de Elon Musk.

Por volta da tarde em Nova York, os papéis avançavam mais de 15%, após já terem encerrado a sexta-feira (12) com valorização próxima de 20% em relação ao preço inicial da oferta pública.

Com a alta, o valor de mercado da empresa ultrapassou US$ 2,4 trilhões, consolidando a SpaceX entre as companhias mais valiosas do planeta e reforçando o apetite dos investidores por empresas ligadas à inteligência artificial.

Oferta arrecada US$ 85,7 bilhões e bate recorde mundial

A companhia informou que levantou US$ 85,7 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO), após os bancos coordenadores exercerem a opção de compra adicional de ações, conhecida como greenshoe.

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O montante supera os US$ 74,4 bilhões inicialmente captados e transforma a operação na maior abertura de capital já registrada nos mercados financeiros.

Até então, o recorde pertencia à petroleira saudita Saudi Aramco, que arrecadou cerca de US$ 29 bilhões em sua listagem realizada em 2019.

Musk amplia fortuna e se consolida como primeiro trilionário

O desempenho das ações também ampliou a fortuna de Elon Musk. Como controlador da SpaceX e maior acionista da montadora Tesla, o empresário ultrapassou a marca simbólica de US$ 1 trilhão em patrimônio no papel, segundo cálculos de veículos financeiros e analistas de mercado.

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A valorização reforça a posição de Musk como a pessoa mais rica do mundo e amplia a distância em relação a outros bilionários da tecnologia, como Jeff Bezos, Larry Page e Sergey Brin.

Teste para OpenAI e Anthropic

A recepção do mercado à SpaceX é acompanhada de perto por investidores e bancos porque pode servir de termômetro para futuras aberturas de capital de empresas de inteligência artificial.

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Entre as candidatas estão a OpenAI e a Anthropic, que avaliam estrear na bolsa ainda neste ano com avaliações próximas de US$ 1 trilhão.

Analistas veem a forte demanda pela SpaceX como um sinal de que investidores continuam dispostos a pagar múltiplos elevados por empresas associadas ao avanço da IA, mesmo quando a lucratividade ainda está distante.

Prejuízo cresce com investimentos em inteligência artificial

Apesar da euforia do mercado, a situação financeira da companhia permanece desafiadora.

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Documentos divulgados antes da oferta mostraram que a SpaceX registrou prejuízo de US$ 4,9 bilhões em 2025, revertendo lucro de US$ 791 milhões obtido no ano anterior. O resultado foi pressionado principalmente pelos investimentos em inteligência artificial após a incorporação da startup xAI, também controlada por Musk.

A receita da empresa alcançou US$ 18,7 bilhões em 2025, alta de 33% na comparação anual.

A integração da xAI à SpaceX foi anunciada em fevereiro e permitiu consolidar sob uma única estrutura os negócios de foguetes, internet via satélite, inteligência artificial e a plataforma X, antigo Twitter.

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Mercado aposta em crescimento acelerado

Mesmo diante dos prejuízos, investidores continuam apostando na capacidade de expansão da companhia.

No fim de semana, Musk afirmou que acredita que a SpaceX poderá atingir US$ 1 trilhão em receita anual até 2030, impulsionada por projetos como a rede de satélites Starlink, infraestrutura para inteligência artificial e futuras operações espaciais.

A projeção é muito superior às estimativas de bancos de investimento, que já consideram a empresa uma das apostas mais ambiciosas do setor de tecnologia.

Especialistas, porém, alertam que o atual valor de mercado embute expectativas extremamente elevadas. Para sustentar a avaliação bilionária, a companhia precisará demonstrar crescimento acelerado das receitas e transformar projetos ainda experimentais em negócios rentáveis nos próximos anos.

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