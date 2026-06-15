SpaceX sobe mais de 15% após estreia histórica e supera US$ 2,4 trilhões em valor de mercado
Maior IPO da história ganha força no segundo dia de negociações; mercado vê teste para futuras estreias de OpenAI e Anthropic
As ações da SpaceX dispararam nesta segunda-feira (15), primeiro dia completo de negociações após a abertura de capital da companhia, ampliando o entusiasmo dos investidores em torno da empresa de foguetes, satélites e inteligência artificial de Elon Musk.
Por volta da tarde em Nova York, os papéis avançavam mais de 15%, após já terem encerrado a sexta-feira (12) com valorização próxima de 20% em relação ao preço inicial da oferta pública.
Com a alta, o valor de mercado da empresa ultrapassou US$ 2,4 trilhões, consolidando a SpaceX entre as companhias mais valiosas do planeta e reforçando o apetite dos investidores por empresas ligadas à inteligência artificial.
Oferta arrecada US$ 85,7 bilhões e bate recorde mundial
A companhia informou que levantou US$ 85,7 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO), após os bancos coordenadores exercerem a opção de compra adicional de ações, conhecida como greenshoe.
O montante supera os US$ 74,4 bilhões inicialmente captados e transforma a operação na maior abertura de capital já registrada nos mercados financeiros.
Até então, o recorde pertencia à petroleira saudita Saudi Aramco, que arrecadou cerca de US$ 29 bilhões em sua listagem realizada em 2019.
Musk amplia fortuna e se consolida como primeiro trilionário
O desempenho das ações também ampliou a fortuna de Elon Musk. Como controlador da SpaceX e maior acionista da montadora Tesla, o empresário ultrapassou a marca simbólica de US$ 1 trilhão em patrimônio no papel, segundo cálculos de veículos financeiros e analistas de mercado.
A valorização reforça a posição de Musk como a pessoa mais rica do mundo e amplia a distância em relação a outros bilionários da tecnologia, como Jeff Bezos, Larry Page e Sergey Brin.
Teste para OpenAI e Anthropic
A recepção do mercado à SpaceX é acompanhada de perto por investidores e bancos porque pode servir de termômetro para futuras aberturas de capital de empresas de inteligência artificial.
Entre as candidatas estão a OpenAI e a Anthropic, que avaliam estrear na bolsa ainda neste ano com avaliações próximas de US$ 1 trilhão.
Analistas veem a forte demanda pela SpaceX como um sinal de que investidores continuam dispostos a pagar múltiplos elevados por empresas associadas ao avanço da IA, mesmo quando a lucratividade ainda está distante.
Prejuízo cresce com investimentos em inteligência artificial
Apesar da euforia do mercado, a situação financeira da companhia permanece desafiadora.
Documentos divulgados antes da oferta mostraram que a SpaceX registrou prejuízo de US$ 4,9 bilhões em 2025, revertendo lucro de US$ 791 milhões obtido no ano anterior. O resultado foi pressionado principalmente pelos investimentos em inteligência artificial após a incorporação da startup xAI, também controlada por Musk.
A receita da empresa alcançou US$ 18,7 bilhões em 2025, alta de 33% na comparação anual.
A integração da xAI à SpaceX foi anunciada em fevereiro e permitiu consolidar sob uma única estrutura os negócios de foguetes, internet via satélite, inteligência artificial e a plataforma X, antigo Twitter.
Mercado aposta em crescimento acelerado
Mesmo diante dos prejuízos, investidores continuam apostando na capacidade de expansão da companhia.
No fim de semana, Musk afirmou que acredita que a SpaceX poderá atingir US$ 1 trilhão em receita anual até 2030, impulsionada por projetos como a rede de satélites Starlink, infraestrutura para inteligência artificial e futuras operações espaciais.
A projeção é muito superior às estimativas de bancos de investimento, que já consideram a empresa uma das apostas mais ambiciosas do setor de tecnologia.
Especialistas, porém, alertam que o atual valor de mercado embute expectativas extremamente elevadas. Para sustentar a avaliação bilionária, a companhia precisará demonstrar crescimento acelerado das receitas e transformar projetos ainda experimentais em negócios rentáveis nos próximos anos.