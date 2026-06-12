SpaceX faz história em Wall Street e coloca Musk às portas do trilhão

A estreia da SpaceX na Nasdaq nesta sexta-feira (12) entrou para a história dos mercados financeiros. A empresa fundada por Elon Musk chegou à bolsa avaliada em US$ 1,77 trilhão, após levantar US$ 75 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO), a maior já realizada no mundo.

A operação coloca a companhia entre as empresas mais valiosas do planeta logo no primeiro dia de negociação, em um patamar semelhante ao de gigantes da tecnologia e muito acima de tradicionais empresas dos setores aeroespacial e de defesa.

O entusiasmo dos investidores foi tão intenso que, antes mesmo da abertura oficial das negociações, analistas projetavam uma valorização próxima de 30% nas ações. Caso esse movimento se confirme, a SpaceX poderá superar US$ 2 trilhões em valor de mercado já em sua estreia.

A consequência mais simbólica recairia sobre seu fundador: Elon Musk passaria a ser o primeiro trilionário da história moderna.

A empresa que redefiniu a indústria espacial

Fundada em 2002, a SpaceX nasceu com uma proposta considerada quase impossível à época: reduzir drasticamente os custos de lançamento espacial e tornar viável a colonização de Marte.

Continua após a publicidade

Duas décadas depois, a empresa transformou o setor.

A companhia domina o mercado global de lançamentos comerciais por meio dos foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy, tornou-se parceira estratégica da NASA e opera a Starlink, maior rede de internet via satélite do mundo, com milhares de equipamentos em órbita.

Segundo estimativas de analistas da indústria, a Starlink já responde por uma parcela crescente da receita da empresa e é vista por muitos investidores como um dos ativos mais valiosos do grupo.

Continua após a publicidade

Além disso, a SpaceX desenvolve o Starship, foguete reutilizável que Musk considera essencial para futuras missões tripuladas à Lua e a Marte.

O que explica o apetite dos investidores

O interesse extraordinário pela oferta pública reflete uma combinação rara de fatores.

Continua após a publicidade

Ao contrário de muitas empresas que chegam à bolsa ainda sem lucratividade consistente, a SpaceX reúne ativos considerados estratégicos em áreas vistas como fundamentais para as próximas décadas: conectividade, defesa, satélites, inteligência artificial, infraestrutura digital e exploração espacial.

A empresa também se beneficia do fortalecimento dos investimentos governamentais em segurança nacional e da crescente militarização do espaço, especialmente após o aumento das tensões geopolíticas entre Estados Unidos, China e Rússia.

Para investidores, a SpaceX representa não apenas uma companhia espacial, mas uma aposta em múltiplos mercados de alto crescimento.

Continua após a publicidade

A fortuna de Musk se aproxima de um novo marco

Antes da estreia das ações, a revista Forbes estimava o patrimônio de Elon Musk em cerca de US$ 982 bilhões, impulsionado principalmente por sua participação na SpaceX e pela valorização de suas ações da Tesla.

Como Musk detém aproximadamente 38% da SpaceX, qualquer valorização significativa dos papéis pode empurrar sua fortuna para além da marca de US$ 1 trilhão.

Continua após a publicidade

O marco seria inédito. Até poucos anos atrás, a ideia de um indivíduo acumular patrimônio superior a um trilhão de dólares parecia restrita à ficção científica.

O próprio Musk fez referência a isso ao participar remotamente da cerimônia de abertura do pregão. Segundo ele, o objetivo da SpaceX sempre foi “tirar a ficção da ficção científica”.

Nem todos comemoram

A ascensão meteórica da SpaceX também reacende debates sobre concentração de riqueza.

Organizações que defendem maior tributação sobre grandes fortunas argumentam que o possível surgimento do primeiro trilionário evidencia o aumento das desigualdades econômicas em escala internacional.

Críticos afirmam que o crescimento acelerado das fortunas dos bilionários contrasta com desafios persistentes enfrentados por governos em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

O debate deve ganhar força caso a valorização das ações consolide Musk como o homem mais rico da história.

O início de uma nova fase

Mais do que uma operação financeira recorde, a abertura de capital da SpaceX sinaliza a entrada definitiva da indústria espacial no centro dos mercados globais.

Durante décadas, o setor foi dominado por programas governamentais. Agora, investidores parecem dispostos a apostar que empresas privadas serão as protagonistas da próxima etapa da exploração espacial.

A estreia histórica da SpaceX sugere que, para Wall Street, o espaço deixou de ser apenas uma fronteira científica. Tornou-se também um dos negócios mais promissores do século XXI.