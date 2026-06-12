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SpaceX faz história em Wall Street e coloca Musk às portas do trilhão

Oferta de US$ 75 bilhões avalia empresa espacial em US$ 1,77 trilhão e marca uma nova fase da corrida comercial pelo espaço

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 11h27
Elon Musk, de jaqueta de couro preta, fala em evento da Nasdaq, com o logo SpaceX e uma imagem de Marte ao fundo, e pessoas diversas assistindo
Elon Musk participa por vídeo da cerimônia de abertura de capital da SpaceX na Nasdaq, em Nova York, na maior oferta pública inicial de ações da história. (Getty/Getty Images)
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A estreia da SpaceX na Nasdaq nesta sexta-feira (12) entrou para a história dos mercados financeiros. A empresa fundada por Elon Musk chegou à bolsa avaliada em US$ 1,77 trilhão, após levantar US$ 75 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO), a maior já realizada no mundo.

A operação coloca a companhia entre as empresas mais valiosas do planeta logo no primeiro dia de negociação, em um patamar semelhante ao de gigantes da tecnologia e muito acima de tradicionais empresas dos setores aeroespacial e de defesa.

O entusiasmo dos investidores foi tão intenso que, antes mesmo da abertura oficial das negociações, analistas projetavam uma valorização próxima de 30% nas ações. Caso esse movimento se confirme, a SpaceX poderá superar US$ 2 trilhões em valor de mercado já em sua estreia.

A consequência mais simbólica recairia sobre seu fundador: Elon Musk passaria a ser o primeiro trilionário da história moderna.

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A empresa que redefiniu a indústria espacial

Fundada em 2002, a SpaceX nasceu com uma proposta considerada quase impossível à época: reduzir drasticamente os custos de lançamento espacial e tornar viável a colonização de Marte.

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Duas décadas depois, a empresa transformou o setor.

A companhia domina o mercado global de lançamentos comerciais por meio dos foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy, tornou-se parceira estratégica da NASA e opera a Starlink, maior rede de internet via satélite do mundo, com milhares de equipamentos em órbita.

Segundo estimativas de analistas da indústria, a Starlink já responde por uma parcela crescente da receita da empresa e é vista por muitos investidores como um dos ativos mais valiosos do grupo.

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Além disso, a SpaceX desenvolve o Starship, foguete reutilizável que Musk considera essencial para futuras missões tripuladas à Lua e a Marte.

O que explica o apetite dos investidores

O interesse extraordinário pela oferta pública reflete uma combinação rara de fatores.

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Ao contrário de muitas empresas que chegam à bolsa ainda sem lucratividade consistente, a SpaceX reúne ativos considerados estratégicos em áreas vistas como fundamentais para as próximas décadas: conectividade, defesa, satélites, inteligência artificial, infraestrutura digital e exploração espacial.

A empresa também se beneficia do fortalecimento dos investimentos governamentais em segurança nacional e da crescente militarização do espaço, especialmente após o aumento das tensões geopolíticas entre Estados Unidos, China e Rússia.

Para investidores, a SpaceX representa não apenas uma companhia espacial, mas uma aposta em múltiplos mercados de alto crescimento.

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A fortuna de Musk se aproxima de um novo marco

Antes da estreia das ações, a revista Forbes estimava o patrimônio de Elon Musk em cerca de US$ 982 bilhões, impulsionado principalmente por sua participação na SpaceX e pela valorização de suas ações da Tesla.

Como Musk detém aproximadamente 38% da SpaceX, qualquer valorização significativa dos papéis pode empurrar sua fortuna para além da marca de US$ 1 trilhão.

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O marco seria inédito. Até poucos anos atrás, a ideia de um indivíduo acumular patrimônio superior a um trilhão de dólares parecia restrita à ficção científica.

O próprio Musk fez referência a isso ao participar remotamente da cerimônia de abertura do pregão. Segundo ele, o objetivo da SpaceX sempre foi “tirar a ficção da ficção científica”.

Nem todos comemoram

A ascensão meteórica da SpaceX também reacende debates sobre concentração de riqueza.

Organizações que defendem maior tributação sobre grandes fortunas argumentam que o possível surgimento do primeiro trilionário evidencia o aumento das desigualdades econômicas em escala internacional.

Críticos afirmam que o crescimento acelerado das fortunas dos bilionários contrasta com desafios persistentes enfrentados por governos em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

O debate deve ganhar força caso a valorização das ações consolide Musk como o homem mais rico da história.

O início de uma nova fase

Mais do que uma operação financeira recorde, a abertura de capital da SpaceX sinaliza a entrada definitiva da indústria espacial no centro dos mercados globais.

Durante décadas, o setor foi dominado por programas governamentais. Agora, investidores parecem dispostos a apostar que empresas privadas serão as protagonistas da próxima etapa da exploração espacial.

A estreia histórica da SpaceX sugere que, para Wall Street, o espaço deixou de ser apenas uma fronteira científica. Tornou-se também um dos negócios mais promissores do século XXI.

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