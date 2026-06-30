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SpaceX entra no principal índice de tecnologia dos EUA após IPO recorde

Empresa de Elon Musk será incluída no Nasdaq-100 em julho; movimento deve levar fundos de investimento a comprar bilhões em ações

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 16h45 | Atualizado em 30 jun 2026, 16h48
Pessoas aplaudem em evento da SpaceX e Nasdaq. Um homem sorri no centro, vestindo um traje espacial branco com capacete. À esquerda, um homem de terno cinza sorri e aplaude. À direita, outro homem de terno escuro e óculos de sol também aplaude. Mulheres e outros homens sorriem e batem palmas ao redor. Ao fundo, o logo SPACEX em tela grande. Na frente, um púlpito branco com o logo Nasdaq em azul e preto
Funcionários da SpaceX acompanham a estreia da empresa na Bolsa Nasdaq, em Nova York, após o maior IPO da história (Getty/Getty Images)
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A SpaceX, empresa de exploração espacial de Elon Musk, vai entrar no Nasdaq-100, um dos principais índices da Bolsa dos Estados Unidos, a partir de 7 de julho.

A mudança deve aumentar a procura pelas ações da companhia, já que fundos de investimento que acompanham o índice terão de comprar papéis da empresa.

A entrada acontece poucas semanas depois do IPO (oferta inicial de ações) da SpaceX, que se tornou o maior da história.

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A empresa levantou cerca de US$ 75 bilhões (R$ 408 bilhões) na operação, que avaliou a companhia em aproximadamente US$ 1,77 trilhão (R$ 9,6 trilhões).

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Fundos devem comprar bilhões em ações

A inclusão no Nasdaq-100 deve gerar uma nova rodada de compras. Bancos estimam que fundos que seguem o índice precisarão adquirir cerca de US$ 4 bilhões (R$ 21,8 bilhões) em ações da SpaceX.

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Esses fundos funcionam de forma automática: quando uma empresa entra no índice, os gestores precisam comprar seus papéis para manter a composição da carteira. O movimento pode aumentar a demanda pelas ações no curto prazo.

Antes do Nasdaq-100, a SpaceX já havia entrado no Russell 1000, outro índice acompanhado por investidores nos Estados Unidos.

Empresa virou uma das mais valiosas do mercado

A estreia da SpaceX na Bolsa marcou um dos momentos mais importantes do mercado americano. A companhia vendeu ações por US$ 135 cada e rapidamente passou a ser avaliada em valores próximos aos das maiores empresas de tecnologia do mundo.

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A valorização é sustentada principalmente pelo crescimento da Starlink, serviço de internet via satélite da empresa, além dos negócios de lançamento de foguetes e dos projetos de exploração espacial.

A SpaceX se tornou uma das empresas mais associadas à nova corrida espacial, disputando espaço em um setor que envolve governos, empresas de tecnologia e investidores interessados em novos mercados.

Ações recuaram após alta inicial

Apesar do entusiasmo dos primeiros dias, as ações da companhia perderam parte do valor após a estreia. Os papéis chegaram a US$ 225,64, mas depois recuaram para cerca de US$ 153,23.

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Mesmo com a queda, a ação continua acima do preço do IPO, de US$ 135.

O movimento mostra o desafio da empresa: convencer investidores de que a avaliação bilionária pode ser sustentada pelo crescimento dos próximos anos.

O que é o Nasdaq-100?

O Nasdaq-100 reúne as 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq, bolsa americana conhecida por concentrar companhias de tecnologia e inovação.

Fazer parte do índice coloca a SpaceX ao lado de grandes nomes do mercado, como empresas de tecnologia, inteligência artificial e comunicação. A inclusão também aumenta a visibilidade da companhia entre investidores de todo o mundo.

Com a entrada no índice, a SpaceX deixa de ser apenas uma empresa de foguetes de Elon Musk e passa a ocupar um espaço entre as companhias mais acompanhadas do mercado financeiro americano.

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