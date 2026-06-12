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SpaceX confirma ação a US$ 135 e realiza o maior IPO da história

Empresa deve ofertar cerca de 555,56 milhões de ações, captando US$ 75 bilhões com a medida

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 07h37 | Atualizado em 12 jun 2026, 07h48
Foguete da SpaceX decola na Flórida em meio à expectativa pelo maior IPO da história do mercado americano
Os investidores brasileiros também terão a possibilidade de investir na empresa por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) (Getty/Getty Images)
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A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, definiu um preço por ação de 135 dólares na noite desta quinta-feira, 11.  Com o valor, a empresa alcança uma avaliação de mercado de 1,77 trilhão de dólares. As ações que serão ofertadas na Nasdaq nesta sexta-feira, 12.

Nesse cenário, a oferta movimenta cerca de 75 bilhões de dólares, tornando-se o maior IPO em valor nominal já realizado nos Estados Unidos. A empresa pretende utilizar os recursos captados para integrar seus diferentes negócios ligados a data centers espaciais. Segundo a companhia, a estratégia busca aproveitar o crescimento da demanda por armazenamento de dados impulsionada pelo avanço da inteligência artificial.

Para Elon Musk, o modelo apresenta vantagens competitivas em relação aos data centers tradicionais, que demandam elevado consumo de água para resfriamento. A SpaceX aposta no uso de energia solar no espaço para reduzir custos operacionais e reforçar seu compromisso ambiental, eliminando a necessidade desse tipo de infraestrutura.

Os investidores brasileiros também terão a possibilidade de investir na empresa por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), que devem ser negociados entre 50 e 70 reais. Embora a ação nos Estados Unidos possa ser precificada em 135 dólares, os BDRs no Brasil foram estruturados na proporção de 15 para 1. Dessa forma, será necessário adquirir 15 BDRs para obter uma exposição equivalente a uma ação negociada no mercado americano.

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A oferta tem o Goldman Sachs como coordenador principal. Também participam da operação Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase, que atuarão como coordenadores globais. Neste momento, a principal expectativa do mercado está na definição do preço final da oferta, prevista para a noite desta quinta-feira.

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