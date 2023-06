S&P revisa perspectiva do Brasil para positiva pela 1ª vez desde 2019

O S&P Global Ratings anunciou melhora na perspectiva da nota do Brasil pela primeira vez desde 2019, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira, 14, feito celebrado nos corredores do Ministério da Fazenda. A visão, segundo a casa de análises, foi motivada pelos resultados de crescimento do PIB e o chamaram de organização da política fiscal, apesar do alto déficit.

“Revisamos nossa perspectiva para o Brasil de estável para positiva e reafirmamos nossos ratings de crédito soberano ‘BB-/B’”, diz o relatório. “Nossa visão positiva baseia-se na perspectiva de que medidas contínuas para enfrentar a rigidez econômica e fiscal podem reforçar nossa visão da resiliência da estrutura institucional do Brasil e reduzir os riscos à sua flexibilidade monetária e posição externa líquida”.

No primeiro trimestre, a economia brasileira avançou 1,9%, puxada pelo setor do agronegócio — o que motivou uma série de revisões de bancos e instituições financeiras para um desempenho da economia acima de 2% no ano. Caso isso se confirme, seria o terceiro ano consecutivo crescendo acima de 1%. No caso fiscal, o fator positivo é o novo arcabouço fiscal, já aprovado na Câmara dos Deputados e que deve ser votado na próxima semana no Senado Federal. O conjunto de regras que substitui o teto de gastos prevê uma meta de resultado primário, com déficit zerado no próximo ano, e limitação dos gastos em 70% da receita.

A iminente revisão das notas de crédito do Brasil foi um movimento adiantado pelo Radar Econômico. Segundo a coluna, as casas de análise veem as ações do Ministério da Fazenda com “moderado otimismo”