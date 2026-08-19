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SP investe R$ 462 milhões em escolas e creches municipais

Recursos bancaram 529 obras em 255 cidades desde 2023; cem novas creches abriram 13,4 mil vagas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h02 | Atualizado em 19 ago 2026, 10h04
Crianças que frequentam creches e pré-escolas de qualidade repetem menos, têm melhor desempenho em português e matemática e maior renda, no futuro
Creche (Elza Fiúza/Agência Brasil)
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SP investe R$ 462 milhões em escolas e creches municipais Priorizar nos meus resultados Google

O governo de São Paulo destinou R$ 461,8 milhões desde janeiro de 2023 para obras em escolas e creches municipais. Foram 529 intervenções em 255 cidades, segundo levantamento da Secretaria da Educação. Outras 46 estão em andamento.

A maior fatia foi para a educação infantil. O Estado investiu R$ 283 milhões na entrega de cem creches em 97 municípios, que acrescentaram 13,4 mil vagas para crianças de até cinco anos.

Também foram construídas três escolas de ensino fundamental, em Dois Córregos, Guará e São Sebastião, por R$ 39,7 milhões. O restante dos recursos foi destinado a reformas, ampliações, quadras e obras de acessibilidade.

Somadas as redes estadual e municipais, o governo contabiliza R$ 3,5 bilhões investidos em 7.592 obras de infraestrutura escolar nos primeiros 43 meses da gestão.

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