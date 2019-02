SP deve ter 490 novos voos semanais após redução de ICMS no combustível

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) afirmou que 490 novos voos semanais devem ser feitos no estado de São Paulo antes do fim do ano. O aumento na frequência é consequência da redução de 25% para 12% no imposto sobre o querosene de aviação feita pelo governador João Doria (PSDB).

Na terça-feira, Doria anunciou a diminuição da alíquota no querosene de aviação. s partidas semanais serão feitas no estado de São Paulo antes do fim desse ano. A medida seria uma consequência do anúncio feito nesta terça-feira, pelo governador de São Paulo, João Doria, de cortar para menos da metade a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) sobre o querosene de aviação (QAV).

Segundo a associação, o aumento nas decolagens será feito nos próximos 180 dias. 416 voos vão ser para outros Estados e vão atender, num primeiro momento, 21 Estados em 38 destinos diferentes. As outras 74 vão ser de voos dentro de São Paulo, com seis novos destinos que ainda não tem voos atendidos. Segundo Eduardo Sanovicz, presidente da Abear, os novos destinos dentro de São Paulo vão ser anunciados pelas companhias.

A oferta de novos destinos em São Paulo faz parte de um acordo de contrapartida fechado com o governo estadual.

São Paulo é o estado que concentra o maior número de movimentações aéreas (decolagens domésticas e internacionais) do país, com mais de 30% do total.

Outra medida compensatória das companhias é a implementação do stopover, que é a possibilidade de que passageiros possam passar um tempo em uma cidade de conexão sem pagar um novo bilhete. As empresas do setor aéreo vão criar um fundo de R$ 40 milhões para custear um plano de marketing que incentivará a ampliação da permanência de visitantes em São Paulo por meio desse mecanismo, que é inédito no Brasil.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) comemorou a medida dizendo que o impcto da medida deve gerar impacto no valor das passagens porque haverá um aumento de concorrência nas rotas. “Além de um incentivo direto ao transporte aéreo e, por consequência, ao turismo de lazer e de negócios, ao atender a demanda para a redução da alíquota do ICMS, o governo sinaliza compreender o efeito multiplicador de mais viagens do e para o Estado – na geração de empregos, na realização de eventos, na troca de conhecimento e na consolidação do Estado de São Paulo como o grande incentivador das mudanças nacionais”, disse Mariana Aldrigui, presidente do Conselho de Turismo da entidade.

A Abear disse não conseguir precisar uma estimativa do impacto da redução do ICMS no valor das passagens. Atualmente, peso do combustível no valor do bilhete é de 40%. O tíquete médio da passagem nacional é de 360 reais. Segundo o presidente da associação, o aumento na concorrência dos voos pode fazer com que o valor fique mais atrativo ao consumidor.

A estimativa do governo paulista é que a medida fomente o turismo no estado podendo gerar 59 mil empregos e o pagamento de 1,4 bilhão de reais em salários. “Vamos ampliar a atividade econômica e, com isso, aumentar a geração de emprego e renda para todos os brasileiros, e não apenas em São Paulo”, disse o governador João Doria.