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SP Coffee Festival 2026 conta com linha especial produzida por mulheres cafeicultoras

5ª edição do maior festival de cafés da América Latina acontece neste fim de semana e reúne degustações, palestras e temas de relevância

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 18h46
Multidão de pessoas caminhando em um grande salão iluminado, com um balão preto gigante escrito São Paulo Coffee Festival em branco, pendurado no teto. À direita, uma parede de vidro com vista para árvores, e à esquerda, pilares brancos. No fundo, estandes e mais pessoas.
SP Coffee festival 2026, no Parque Ibirapuera (Leticia Yamakami/VEJA)
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A quinta edição do São Paulo Coffee Festival, maior festival de cafés da América Latina, teve início nesta sexta-feira, 26, onde mais de 150 marcas expõem seus produtos clássicos e lançamentos. O evento acontece entre hoje e domingo no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, e conta com degustações, palestras sobre o mercado cafeeiro e apresentações gastronômicas.

Neste ano, são colocados em destaque temas relevantes para o segmento, como a conexão entre o Brasil e o Japão por meio do grão de café e o protagonismo feminino na produção da bebida. Um dos projetos de relevância sobre esta frente é o Florada Premiada, edição especial de microlotes da Rituais, marca de cafés especiais do grupo 3Corações.

O lançamento iniciou em forma de concurso — existente desde 2018 —, em que qualquer produtora pode se inscrever. A seleção dos três melhores cafés para serem comercializados pela Florada acontece por critérios técnicos, decididos por autoridades mundiais do café especial. O modelo prevê que 100% do lucro obtido com as vendas seja revertido às produtoras participantes. O valor é destinado às 50 melhores amostras classificadas, desde que tenham efetivado a comercialização dos seus lotes.

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A iniciativa ganha luz em um país onde mais de 40 mil estabelecimentos agrícolas com produção de café são dirigidos por mulheres, o equivalente a 13,2% dos 304,5 mil existentes, segundo o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O concurso acumula 7 mil inscrições desde o seu início, mais de 1 milhão de reais em lucro revertido para as cafeicultoras participantes e 300 toneladas de raros microlotes cultivados em mais de 400 cidades do Brasil e 36 diferentes regiões cafeeiras.

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Nas Matas de Minas, Ângela Maria da Costa Oliveira transformou a persistência em conquista. Após participar do concurso em 2023 e 2024, alcançou o primeiro lugar em 2025. Aos 38 anos, divide a rotina entre a lavoura e a vida familiar e vê no Florada uma oportunidade de reconhecimento para mulheres que, muitas vezes, atuam nos bastidores da produção. “Foi a chance de mostrar que também podemos estar à frente e sermos valorizadas pelo nosso trabalho”, diz.

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