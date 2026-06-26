SP Coffee Festival 2026 conta com linha especial produzida por mulheres cafeicultoras

A quinta edição do São Paulo Coffee Festival, maior festival de cafés da América Latina, teve início nesta sexta-feira, 26, onde mais de 150 marcas expõem seus produtos clássicos e lançamentos. O evento acontece entre hoje e domingo no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, e conta com degustações, palestras sobre o mercado cafeeiro e apresentações gastronômicas.

Neste ano, são colocados em destaque temas relevantes para o segmento, como a conexão entre o Brasil e o Japão por meio do grão de café e o protagonismo feminino na produção da bebida. Um dos projetos de relevância sobre esta frente é o Florada Premiada, edição especial de microlotes da Rituais, marca de cafés especiais do grupo 3Corações.

O lançamento iniciou em forma de concurso — existente desde 2018 —, em que qualquer produtora pode se inscrever. A seleção dos três melhores cafés para serem comercializados pela Florada acontece por critérios técnicos, decididos por autoridades mundiais do café especial. O modelo prevê que 100% do lucro obtido com as vendas seja revertido às produtoras participantes. O valor é destinado às 50 melhores amostras classificadas, desde que tenham efetivado a comercialização dos seus lotes.

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A iniciativa ganha luz em um país onde mais de 40 mil estabelecimentos agrícolas com produção de café são dirigidos por mulheres, o equivalente a 13,2% dos 304,5 mil existentes, segundo o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O concurso acumula 7 mil inscrições desde o seu início, mais de 1 milhão de reais em lucro revertido para as cafeicultoras participantes e 300 toneladas de raros microlotes cultivados em mais de 400 cidades do Brasil e 36 diferentes regiões cafeeiras.

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Nas Matas de Minas, Ângela Maria da Costa Oliveira transformou a persistência em conquista. Após participar do concurso em 2023 e 2024, alcançou o primeiro lugar em 2025. Aos 38 anos, divide a rotina entre a lavoura e a vida familiar e vê no Florada uma oportunidade de reconhecimento para mulheres que, muitas vezes, atuam nos bastidores da produção. “Foi a chance de mostrar que também podemos estar à frente e sermos valorizadas pelo nosso trabalho”, diz.