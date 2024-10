S&P 500 faz pausa após recorde e coloca bolsas globais no vermelho

Os mercados financeiros globais começam a semana com o pé esquerdo. Não porque haja alguma notícia ruim predominante no cenário, mas justamente pela falta de novos indicadores positivos para continuar a alimentar as altas das bolsas globais.

O S&P 500 fechou a semana passada na sua máxima histórica, e investidores tendem a buscar no noticiário novas razões para a sequência de altas. Isso só deve ocorrer ao longo da semana, com a continuação da temporada de balanços nos Estados Unidos. Hoje, não há divulgação relevante na agenda. Não à toa, os futuros do S&P 500 caem, mesmo sinal visto nos futuros do Nasdaq e do Dow Jones.

No Brasil, o noticiário também é morno. Logo mais o BC divulga o boletim Focus e, na sequência, a nova edição da pesquisa Firmus, o “Focus” das empresas não financeiras. A tendência para o dia também é negativa por aqui. O EWZ começa a manhã em queda de 0,32%, isso apesar de uma nova rodada de estímulos à economia chinesa.

O governo de Xi Jinping anunciou mais um corte de juros para tentar fomentar o crescimento por lá, o que tende a ajudar países exportadores de commodities. O minério de ferro e o petróleo voltaram a subir, com Vale e Petrobras acompanhando o sinal positivo no pré-mercado em Nova York.

Enquanto isso, a Faria Lima espera pela divulgação do IPCA-15 e a largada da temporada de balanços brasileira, que começa na quinta-feira.

Agenda do dia



8h30: BC publica boletim Focus

8h30: Fórum VEJA Negócios Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde

9h30: Fernando Haddad toma café da manhã com a direção da Bloomberg

9h30: Diogo Guillen (BC) participa de reunião trimestral com economistas em SP

9h55: Lorie Logan (Fed/Dallas) fala em evento

10h: BC divulga nova edição da pesquisa Firmus, o Focus das empresas não financeiras

10h30: Campos Neto participa do evento “Annual Trip Brazil-Chile”, em SP

14h: Neel Kashkari (Fed/Minneapolis) discursa em evento

18h05: Jeffrey Schmid (Fed/Kansas City) fala em evento

