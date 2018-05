Souza Cruz abre inscrições para trainee com salário de R$ 7.567

A empresa de cigarros Souza Cruz está com as inscrições abertas para seu programa de trainee até o dia 4 de junho. O salário pode chegar a 7.567,97 reais, acima do pago pela Ambev, de 6.100 reais. A candidatura pode ser realizada neste link.

Serão selecionados 14 profissionais recém-formados para o programa Global Graduate Programme, que teve início em 2016 e contratou 25 trainees – todos permaneceram na companhia após o término do programa.

Para participar do processo seletivo o interessado precisa ser fluente no idioma inglês, possuir no máximo três anos de formado e ter disponibilidade para mudar de cidade. As vagas são para os cursos de administração, engenharias, comunicação social, publicidade, marketing, agronomia, contabilidade, economia e direito.

Segundo a empresa, a universidade do candidato não é mais um quesito eliminatório. “Não será uma informação visível aos recrutadores. Todos devem disputar em pé de igualdade o processo seletivo. O objetivo é trazer para a companhia colaboradores que agreguem com histórias e formas de pensar diferentes”, afirmou o diretor de Recursos Humanos, Harry Vargas.

De acordo com a Souza Cruz, é possível que o valor da remuneração aumente ao longo do programa. O trainee ainda recebe benefícios como assistência médica, odontológica e oftalmológica, reembolso médico (80%), auxílio farmácia, seguro de vida, entre outros.