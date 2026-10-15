SouthRock tenta abrir os arquivos da Starbucks sobre ruptura no Brasil

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A SouthRock, ex-operadora da Starbucks no Brasil, move nova ação contra a rede de cafeterias. Busca acesso a comunicações internas e relatórios para embasar uma arbitragem sobre perdas após o rompimento. Alega atuação da FTI Consulting agravou a situação, tese contestada pela Starbucks. A Justiça negou medida urgente, mas o caso continua.

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A SouthRock, antiga operadora da Starbucks no Brasil, abriu uma nova frente contra a rede americana de cafeterias. Em ação apresentada à Justiça paulista, pediu acesso a comunicações internas, relatórios de consultoria e documentos sobre a transferência da operação para a Zamp. O objetivo declarado é reunir provas para uma arbitragem sobre as perdas que atribui ao rompimento da relação comercial.

Um dos pontos centrais é a atuação da FTI Consulting, contratada pela Starbucks em outubro de 2023. Segundo a SouthRock, profissionais da consultoria participaram de reuniões diárias sobre o caixa e recomendaram manter abertas lojas deficitárias, mesmo depois de comunicada a rescisão. A antiga operadora sustenta que essa atuação contribuiu para agravar suas perdas.

O pedido alcança mensagens, relatórios e documentos sobre a avaliação econômica da operação posteriormente transferida à Zamp. A SouthRock pretende usar esse material para discutir as consequências financeiras da ruptura. As alegações ainda não foram julgadas.

A Starbucks contestou a solicitação. Na defesa, afirmou que já havia determinado a preservação dos documentos e classificou o pedido como uma busca genérica e excessivamente abrangente por provas, envolvendo também informações confidenciais de terceiros.

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Em decisão de 7 de outubro, o juiz Guilherme Cavalcanti Lamêgo negou a medida urgente. Entendeu que não havia demonstração concreta de risco de destruição dos registros e concedeu 30 dias para a SouthRock comprovar o requerimento de instauração da arbitragem.

A decisão não resolve quem tem razão sobre o rompimento nem reconhece qualquer indenização.