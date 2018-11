Sofisa lança fundo de investimento de terceiros

O Sofisa Direto está lançando uma plataforma de fundos de investimento de terceiros. A novidade permite que clientes realizem aplicações em fundos diretamente da plataforma digital da instituição.

Cada um dos fundos possui um valor mínimo de aplicação, sendo o menor deles de 5.000 reais.

Segundo o Sofisa, a maior gama de produtos permitirá ao cliente diversificar seus investimentos e assim ampliar seus rendimentos.

Com a nova plataforma, os investidores poderão adquirir cotas de fundos administrados por gestores renomados, como GAP, Western, Gavea e GTI.

Alessandro Andrade, head do Sofisa Direto, diz que com esse tipo de investimento o cliente transfere a gestão do seu dinheiro para especialistas, que buscam as melhores estratégias nos mercados de câmbio, juros e bolsa.