Sodiê lança aplicativo para entrega em domicílio de bolos e salgados

A Sodiê lança na próxima semana seu aplicativo de entrega em domicílio de bolos e salgados. Os usuários também poderão optar por retirar o produto na loja.

Segundo a empresa, pedidos feitos até as 12h serão entregues no mesmo dia. Após esse horário, as entregas são agendadas para o dia seguinte. A taxa de entrega é de 6 reais por quilômetro.

Clientes também poderão usar o aplicativo para retirar o pedido na loja até duas horas depois. Nesse caso, o aplicativo indicará até três endereços de lojas Sodiê para que o usuário escolha a que fica mais próxima para retirada da encomenda.

Para promover o lançamento do aplicativo, a empresa deve realizar sorteios e promoções exclusivas para usuários do sistema. Os avisos de promoções serão enviados como notificados do celular. Além dos bolos especiais, os clientes poderão encomendar outros produtos disponíveis na loja, como bolos clássicos, tradicionais, doces, kit festa, salgados, velas e bebidas.

Ex-boia-fria e empregada doméstica, Cleusa Maria da Silva criou a Sodiê Doces em 1997. Hoje, a rede tem 300 unidades espalhadas pelo país. No início, ela batizou o nome da empresa de Sensações Doces, mas teve de mudar porque não conseguia registrar a marca – pois o nome Sensação pertence à Nestlé. Foi aí que ela teve a ideia de juntar o nome dos dois filhos – Sofia e Diego- e criar a Sodiê.