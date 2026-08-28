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Sobretaxa à fibra óptica chinesa une operadoras e fabricantes locais

Cobrança de 47,50 dólares por quilo encarece expansão da conectividade no país e leva Secretaria de Comércio Exterior a considerar reavaliação da medida

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 15h00
Uma fibra ótica com a espessura de um fio de cabelo humano agora pode transportar o equivalente a mais de 10 milhões de conexões rápidas de internet doméstica funcionando com capacidade total
(Carlos E Serrano/Getty Images)
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A sobretaxa imposta pelo governo brasileiro à fibra óptica importada da China entrou na mira de operadoras de telefonia e produtoras nacionais de cabos. As empresas alegam que a cobrança, de 47,5 dólares por quilo, encarece a expansão das redes de conexão. A Secretaria de Comércio Exterior considera reavaliar a medida.

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