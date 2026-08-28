Sobretaxa à fibra óptica chinesa une operadoras e fabricantes locais
Cobrança de 47,50 dólares por quilo encarece expansão da conectividade no país e leva Secretaria de Comércio Exterior a considerar reavaliação da medida
A sobretaxa imposta pelo governo brasileiro à fibra óptica importada da China entrou na mira de operadoras de telefonia e produtoras nacionais de cabos. As empresas alegam que a cobrança, de 47,5 dólares por quilo, encarece a expansão das redes de conexão. A Secretaria de Comércio Exterior considera reavaliar a medida.