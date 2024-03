Sobra de lucro da Petrobras será reservada para dividendos, diz diretoria

O lucro excedente registrado pela Petrobras em 2023, e que a companhia optou por não distribuir em dividendos adicionais aos acionistas, será destinada para a Reserva de Remuneração de Capital e não deve ter outros fins além da distribuição de dividendos, destacou a diretoria da companhia em apresentação a investidores nesta sexta-feira, 6.

A reserva, que é nova e gerou diversas dúvidas entre analistas e investidores, é, de acordo com a Petrobras, destinado a guardar valores a serem distribuídos em dividendos e outras remunerações aos acionistas.

“Essa reserva não poderá ser usada para investimentos”, disse o diretor financeiro da Petrobras, Sérgio Caetano Leitte. Na noite da véspera, a companhia divulgou os resultados do quarto trimestre, e as ações dela derreteram após a notícia da dsitribuição de dividendos abaixo do esperado.

A possibilidade de que a companhia tivesse optado por guardar o excedente para mais investimentos gerou receio entre parte dos analistas, que temem pela atual política expansionista da petroleira, além de apontarem pela atratividade menor dos papéis da companhia com um menor pagamento de dividendos, em meio aos riscos que investir na estatal implica. Às 12h40, as ações preferencias da companhia (PETR4) caíam 10,3%, liderando as quedas do Ibovespa.

“Esta reserva foi criada para equalizar o pagamento de dividendos e irá para o pagamento de dividendos”, disse Leitte. “Ela não é para fazer investimentos, não é para acordos fiscais [com o governo federal], não é para fazer aquisições, não vai para tapar os prejuízos da Petrobras. Ela é para o pagamento de dividendos.”

O conselho de administração da petroleira aprovou, no quarto trimestre, a distribuição de 14 bilhões de reais em dividendos, o que elevou a 72,4 bilhões de reais o total do lucro pago a acionistas no ano passado. O lucro remanescente, de 43,4 bilhões de reais, foi reservado para ir integralmente para a reserva de remuneração de capital, que tem o objetivo de assegurar recursos para dividendos, juros sob capital próprio e programas de recompra de ações, todas elas formas de remuneração dos acionistas.

Novo e até aqui pouco utilizado, o recurso da reserva gerou diversas dúvidas e preocupações entre os investidores e analistas. De acordo com o diretor financeiro, o dinheiro fica ali guardado para poder ser pago aos acionistas a qualquer momento, submetido a decisão do Conselho de Administração para isso.

“O que não temos para informar hoje é esse tempo. O Conselho vai analisar e cabe a ele decidir em qual altura estará confortável [para distribuir esses valores em novos dividendos]. Pode ser semana que vem, mês que vem ou daqui a seis meses”, afirmou.

Leitte explicou que a reserva dos dividendos, pela lei, pode ser utilizada, também, para integralização ao capital da companhia ou para cobrir prejuízos da companhia, além de sua finalidade principal que é remunerar o acionista em momentos futuros.

“São possibilidades completamente remotas”, disse o diretor. “Na maneira como tem sua contabilidade e suas finanças hoje, a possibilidade de ela ter prejuízo nos próximos 24 meses é muito remota.”