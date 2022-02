SobeDesce: das privatizações à Amazon

SOBE

Privatizações

Os acionistas da Eletrobras aprovaram na última terça-feira, 22, em Assembleia-Geral Extraordinária (AGE), o início do processo de desestatização da empresa.

Maconha medicinal

A Anvisa autorizou três novos produtos à base de Cannabis. Essa aprovação da agência permite que os remédios sejam importados e comercializados em farmácias e drogarias no Brasil.

Atlético-MG

Conquistou a Supercopa do Brasil ao vencer o Flamengo em decisão por pênaltis.

DESCE

Aécio Neves

O MPF pediu mais uma vez a condenação do deputado federal. Ele é acusado de receber 2 milhões de reais em propina de Joesley Batista em 2017.

Sergio Camargo

O presidente da Fundação Palmares está na mira do MPF e do STF após dizer que era um “vagabundo” o congolês Moïse Kabagambe, morto por espancamento no Rio.

Amazon

Suas ações caíram depois que recebeu críticas por incentivar os funcionários a fazer dancinhas no momento da entrega para postar no TikTok.

Publicado em VEJA de 2 de março de 2022, edição nº 2778