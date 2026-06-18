ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Sob pressão máxima de Trump, Cuba inicia reformas liberais e tenta conter colapso

Regime comunista extingue controle de preços, abre espaço ao capital privado e busca investidores no exterior

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 16h19 | Atualizado em 18 jun 2026, 16h22
Moradores de Havana enfrentam filas para coletar água em meio à crise energética
Moradores de Havana enfrentam filas para coletar água em meio à crise energética (YAMIL LAGE/AFP)
Continua após publicidade
Sob pressão máxima de Trump, Cuba inicia reformas liberais e tenta conter colapso Priorize VEJA no Google

Cercada pelo endurecimento das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, a cúpula do Partido Comunista de Cuba aprovou um pacote com 176 medidas de abertura de mercado.

O plano, chancelado pelo comitê central da legenda e levado a votação em sessão extraordinária na Assembleia Nacional, atinge 23 áreas estruturais da ilha na tentativa de oxigenar uma economia paralisada e contornar a ofensiva da gestão de Donald Trump.

As reformas representam uma das maiores concessões econômicas de Havana em décadas e afetam diretamente os setores de energia, comércio exterior e agricultura.

Continua após a publicidade

O recuo ocorre em meio a um bloqueio prático no fornecimento de combustíveis promovido por Washington, que vem ampliando punições financeiras a empresas estrangeiras no país para tentar pôr fim ao regime de partido único.

Siga

Fim do controle de preços e isenções para energia solar

O novo direcionamento econômico foca na flexibilização regulatória e na atração de divisas estrangeiras por meio de uma profunda reformulação estrutural.

Continua após a publicidade

Entre as principais mudanças propostas pelo governo liderado por Miguel Díaz-Canel está a eliminação de grande parte do controle de preços estatais, uma medida que a própria administração cubana reconheceu ter fracassado no combate à inflação de curto prazo.

Para tentar atrair investimentos, o plano estabelece a criação de normas jurídicas padronizadas que equiparam as condições de operação entre as empresas públicas moribundas, o setor privado e investidores domésticos ou externos.

A nova legislação também cria garantias financeiras para facilitar o recebimento de doações, aportes e transferências tecnológicas vindas diretamente da diáspora de cubanos que vivem no exterior.

Continua após a publicidade

No setor de infraestrutura, o governo determinou a extinção de impostos e tarifas aduaneiras para equipamentos de energia solar.

Isso na prática permite que companhias estrangeiras passem a comercializar baterias, inversores e painéis diretamente no mercado local para amenizar a crise energética.

Já no campo, o plano concede autonomia para que produtores agrícolas acessem moedas estrangeiras e importem seus próprios insumos produtivos sem a necessidade de intermediação de órgãos estatais.

Continua após a publicidade

O projeto macroeconômico prevê ainda um processo de renegociação que permita trocar fatias da dívida externa soberana por ativos domésticos, além de um corte severo de despesas supérfluas e aumento geral de impostos para reduzir o déficit fiscal do país.

O impacto da política de pressão máxima dos EUA

Especialistas em direito internacional apontam que o pacote cubano reflete o sucesso da estratégia de asfixia econômica de Washington.

Continua após a publicidade

A aplicação de sanções secundárias da Casa Branca contra companhias internacionais que operavam na ilha provocou uma debandada recente de operadoras de hotéis e mineradoras, minando as principais fontes de receitas e empregos do país caribenho.

Em pronunciamento oficial, o presidente Díaz-Canel evitou associar as reformas às exigências americanas.

E atribuiu as dificuldades locais ao embargo secular, mas admitiu que a realidade impõe transformações profundas porque o cotidiano da população se tornou excessivamente duro.

Segundo o mandatário, o plano conta com o respaldo do líder revolucionário Raúl Castro, de 95 anos, que no mês anterior foi alvo de um indiciamento por homicídio revelado pelo Departamento de Justiça dos EUA devido ao abate de aeronaves civis em 1996.

Sinais de Washington e risco humanitária

A reação do governo americano às reformas mantém o tom de cobrança sobre o regime da ilha.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, sinalizou que os canais de diálogo continuam abertos com Havana, destacando que decisões econômicas inteligentes por parte de Cuba poderão pavimentar uma relação bilateral favorável no futuro.

Já o Departamento de Estado, comandada por Marco Rubio, siga exigindo reformas políticas profundas e a transição completa de liderança.

Enquanto o impasse político persiste, as condições de vida na ilha se deterioram aceleradamente de forma crônica.

O cerco comercial intensificou os apagões diários e desestruturou as redes de transporte e o sistema de saúde pública.

Relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) já alertam para os riscos iminentes de uma crise humanitária de grandes proporções no país, destacando indicadores sociais alarmantes.

O estudo demonstra, por exemplo, o aumento nas taxas de mortalidade infantil devido à escassez generalizada de insumos médicos básicos e alimentos.

Publicidade
TAGS:
Cuba
Donald Trump
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).