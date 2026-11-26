Sob novo comando, Yázigi mira expansão pelo interior do Brasil
Rede de escolas de idiomas adquirida pelo Grupo MoveEdu pretende inaugurar 70 unidades até 2030
Adquirida pelo Grupo MoveEdu no início deste ano, a rede de escolas de idiomas Yázigi está reformulando seu modelo de negócios para acelerar a expansão pelo interior do Brasil. A companhia, que até então trabalhava com um único formato de franquia em todo o país, acaba de lançar três modelos de operação, com investimentos iniciais a partir de 200 mil reais. O plano, antecipado ao Radar Econômico, prevê a inauguração de 70 escolas até 2030.
Os novos formatos contemplam unidades de 140, 200 e 300 metros quadrados, dimensionadas de acordo com o potencial de demanda de cada município e a capacidade de investimento dos franqueados. A estratégia é chegar a mercados nos quais os custos de implantação e manutenção de uma escola de maior porte poderiam inviabilizar o negócio.
“Entendemos que a expansão de uma rede de ensino não deve estar condicionada a um único padrão de estrutura física. Existem mercados com características diferentes e empreendedores com capacidades de investimento distintas”, afirma Camilo Carvalho, diretor de expansão do Grupo MoveEdu.
A reformulação foi precedida por um estudo de viabilidade econômica das franquias, que levou à revisão dos projetos arquitetônicos, dos custos de instalação e do dimensionamento das equipes. Com a mudança, o novo controlador do Yázigi pretende ampliar a presença da marca em cidades menores sem sacrificar a rentabilidade das operações.