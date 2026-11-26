Adquirida pelo Grupo MoveEdu no início deste ano, a rede de escolas de idiomas Yázigi está reformulando seu modelo de negócios para acelerar a expansão pelo interior do Brasil. A companhia, que até então trabalhava com um único formato de franquia em todo o país, acaba de lançar três modelos de operação, com investimentos iniciais a partir de 200 mil reais. O plano, antecipado ao Radar Econômico, prevê a inauguração de 70 escolas até 2030.

Os novos formatos contemplam unidades de 140, 200 e 300 metros quadrados, dimensionadas de acordo com o potencial de demanda de cada município e a capacidade de investimento dos franqueados. A estratégia é chegar a mercados nos quais os custos de implantação e manutenção de uma escola de maior porte poderiam inviabilizar o negócio.

“Entendemos que a expansão de uma rede de ensino não deve estar condicionada a um único padrão de estrutura física. Existem mercados com características diferentes e empreendedores com capacidades de investimento distintas”, afirma Camilo Carvalho, diretor de expansão do Grupo MoveEdu.

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A reformulação foi precedida por um estudo de viabilidade econômica das franquias, que levou à revisão dos projetos arquitetônicos, dos custos de instalação e do dimensionamento das equipes. Com a mudança, o novo controlador do Yázigi pretende ampliar a presença da marca em cidades menores sem sacrificar a rentabilidade das operações.