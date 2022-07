Sob nova gestão, Petrobras faz primeira redução desde dezembro de 2021 Gasolina ficará 4,92% mais barata na refinaria devido a queda do barril de petróleo no mercado internacional; diesel não foi alterado Por Larissa Quintino , Renan Monteiro Atualizado em 19 jul 2022, 13h18 - Publicado em 19 jul 2022, 13h00

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 19, um novo reajuste no preço do combustível. Mas, dessa vez, para baixo. Em comunicado, a estatal afirmou que a partir de quarta-feira, 20, o preço da gasolina nas refinarias irá baixar dos atuais 4,06 reais para 3,86 reais, redução de 4,92%. Não há alteração nos preços do diesel.

É a a primeira mexida nos preços desde que Caio Mario Paes de Andrade, o terceiro presidente da estatal no ano, assumiu o comando da petroleira e a primeira redução desde 14 de dezembro, quando queda foi de 3,13%. De lá para cá, os preços da gasolina foram ajustados duas vezes para cima, o que fomentou a crise que culminou com as saídas de Joaquim Silva e Luna e José Mauro Coelho do comando da petroleira. O ato assinado por Andrade, que assumiu com a missão de apaziguar a alta nos preços que tirava o sono do presidente Jair Bolsonaro, está relacionado a um alívio nos preços do petróleo no mercado internacional, que vêm caindo por causa do risco de recessão global.