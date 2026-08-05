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Economia

Só dois países têm juros maiores que o Brasil e um empata; veja a lista

Banco Central brasileiro promoveu mais um corte e reduziu a taxa Selic para 14% nesta quarta-feira

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 19h42 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h49
Daily life in Istanbul
Istambul, capital da Turquia: juros de 37% são os maiores dentre 40 países (Elif Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images)
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O Banco Central brasileiro anunciou na noite desta quarta-feira, 5, mais um corte em sua taxa básica de juros, a Selic. Com a nova redução, a taxa, que começou 2026 a 15% e estava em 14,25%, chega agora a 14% ao ano. O Brasil é um dos poucos países do mundo que está conseguindo cortar juros atualmente, em meio aos choques inflacionários globais causados pela guerra dos Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio, conforme mostrou reportagem recente de VEJA.

E, mesmo assim, o país continua ostentando uma das taxas de juros mais altas do mundo. E não só: mesmo com a redução, ele passou da quarta posição, em junho, para a terceira, numa lista das maiores taxas de juros consideradas 40 das maiores economias globais. Isto porque a Rússia, que antes estava à frente, com uma taxa de 14,75% ante os 14,5% do Brasil, agora empata com a nossa Selic, ambos em 14%.

O levantamento é feito pelo economista Jason Vieira, economista-chefe do grupo Lev e coordenador do portal de informações financeiras Moneyou. Só dois países têm atualmente juros mais altos que os brasileiros e os russos: a Argentina, com 29%, e a Turquia, que, depois de anos de interferência do governo no banco central, reduziu recentemente para 37%.

Veja a lista completa:

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