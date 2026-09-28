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Só 30% das maiores bets no Brasil têm proteção máxima contra e-mails falsos

Levantamento da Proofpoint analisou 20 plataformas de apostas e aponta brechas que podem facilitar golpes de phishing e falsificação de marcas

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 15h21
As apostas online, populares bets
As apostas online, populares bets (svetikd/Getty Images)
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Só 30% das maiores bets no Brasil têm proteção máxima contra e-mails falsos Priorize VEJA no Google

A rápida expansão das apostas online no Brasil também abre espaço para um problema que vai além das discussões sobre vício e endividamento: a segurança digital dos apostadores. Um levantamento da empresa de cibersegurança Proofpoint aponta que apenas 30% das 20 maiores plataformas de apostas e jogos online analisadas no país adotam o nível mais rígido de proteção contra e-mails fraudulentos enviados em nome de suas marcas.

A pesquisa avaliou a adoção do DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), protocolo utilizado para autenticar a origem dos e-mails e dificultar que criminosos se passem por empresas legítimas. Na configuração mais rigorosa, mensagens que não passam pela autenticação podem ser rejeitadas antes de chegar ao destinatário.

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Entre as plataformas analisadas, 30% adotam essa política de rejeição. Outros 30% utilizam uma configuração de quarentena, na qual mensagens consideradas suspeitas podem ser direcionadas para áreas como a caixa de spam. 25% estão apenas no modo de monitoramento, enquanto 15% não possuem registro DMARC, segundo a Proofpoint.

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A ausência das configurações mais restritivas pode facilitar tentativas de falsificação do domínio de uma empresa. Na prática, criminosos podem criar mensagens que aparentam ter sido enviadas por uma plataforma conhecida para induzir o usuário a fornecer senhas, dados pessoais ou informações de pagamento. Quando criminosos podem facilmente se passar por plataformas de apostas, eles podem enganar usuários para que compartilhem dados pessoais, credenciais de conta ou informações de pagamento — muitas vezes usando mensagens convincentes ligadas a jogos ao vivo, bônus ou saques”, afirma Marcos Nehme, Country Manager da Proofpoint no Brasil.

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O risco ganha relevância diante do tamanho alcançado pelo mercado de apostas online no país. O setor cresceu 734% em três anos, segundo levantamento citado pela Proofpoint, enquanto estimativas mencionadas pela companhia projetam que a receita brasileira com jogos online poderá superar 3 bilhões de reais até 2030, ante cerca de 1,5 bilhão de reais em 2024.

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Bônus e saques viram isca

O próprio funcionamento das plataformas pode fornecer elementos para tornar as fraudes mais convincentes. Promoções, bônus, alterações de odds, notificações sobre apostas e solicitações relacionadas a saques podem ser reproduzidas em mensagens falsas para criar um senso de urgência e levar o usuário a clicar em links maliciosos.

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Segundo a Proofpoint, os golpes podem incluir desde ofertas falsas de bônus e apostas grátis até avisos de problemas na conta, saques pendentes ou necessidade de atualização de dados. Os links enviados nessas mensagens podem direcionar o apostador a páginas falsas que imitam as plataformas originais. O mercado de apostas do Brasil está amadurecendo rapidamente, mas controles básicos de segurança de e-mail ainda estão atrasados”, afirma Nehme. Para o executivo, a proteção dos consumidores passa não apenas pela regulamentação do setor, mas também pela segurança dos canais digitais utilizados pelas próprias empresas.

Para reduzir os riscos, a recomendação é evitar acessar a conta a partir de links recebidos por e-mail ou SMS quando houver dúvidas sobre a procedência da mensagem. O usuário pode entrar diretamente no aplicativo ou digitar o endereço oficial da plataforma no navegador. Senhas diferentes para cada serviço e autenticação multifator também ajudam a dificultar o acesso indevido às contas.

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