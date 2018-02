Snapchat volta atrás em atualização após queixa de usuários

Depois que usuários do Snapchat reclamaram da mais recente atualização do aplicativo, a empresa afirmou que voltará atrás. O app é usado para troca de mensagens com imagens, adesivos e figurinhas.

A petição publicada no Charge.org chamada “remover a nova atualização do Snapchat” foi assinada por mais de 1,2 milhão de usuários até agora. A principal alegação é a dificuldade para usar o aplicativo após as mudanças. Os usuários reclamam do novo desenho do app, incluindo o Stories, e a dificuldade em encontrar os amigos e reassistir aos posts.

Uma das mudanças prometidas pelo Snapchat está na seção ‘Amigos’ e ‘Descubra’. O Snapchat removeu o feed de Stories, que englobava conteúdo publicado por amigos e celebridades. Na nova versão, essas histórias estão espalhadas, complicando o uso do aplicativo.

A empresa prometeu lançar uma nova atualização nas próximas semanas, primeiro para a plataforma iOS e depois para Android, a fim de facilitar a localização dos Stories e permitir experiência mais personalizada para os usuários.

No Brasil, usuários do aplicativo escreveram sobre os seus descontentamentos no Twitter. As reclamações são principalmente quanto à falta de entendimento da interface. Outros que não utilizavam o app, quando resolveram “brincar”, não entenderam como ele funciona.

o snapchat a cada atualização morre um pouco mais — kelly sennaty (@sennaty) February 18, 2018

Eu tô igual a nova atualização do Snapchat (abandonado) — Weskley 🔥 (@weskley_teles) February 17, 2018

(Com Reuters)