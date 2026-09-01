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Rede de academias Skyfit projeta faturamento de R$ 1 bilhão até 2027

Controlada desde março por grupo liderado por ex-sócio da XP, rede de academias planeja chegar a 1.000 unidades até 2030

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 08h30 | Atualizado em 2 set 2026, 08h48
Homem barbudo de camiseta preta e relógio escuro, braços cruzados, sorrindo para a câmera, em frente a um painel verde com o logo da SkyFit Academia
 (Skyfit/Divulgação)
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A rede de academias Skyfit projeta alcançar 1 bilhão de reais em faturamento da rede até meados de 2027, em meio a um plano de expansão baseado principalmente na abertura de franquias. A companhia afirma ter atingido 1 milhão de alunos e pretende chegar a 1.000 unidades em operação até 2030.

Desde março, a empresa é controlada por um grupo de investidores liderado por Caio Peres, ex-sócio da XP. Também participam do bloco a NVA Capital, a Bird Capital e Bernardo Amaral, ex-diretor jurídico e integrante do antigo bloco de controle da XP. Os valores e as demais condições da operação não foram divulgados.

A Skyfit tem atualmente cerca de 400 academias abertas e outros 190 pontos em obras ou na etapa de escolha do imóvel. A empresa vem inaugurando de dez a quinze unidades por mês e prevê colocar a maior parte dos projetos atuais em funcionamento até meados de 2027.

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A expansão está concentrada principalmente em cidades médias. Segundo a companhia, há unidades abertas, em construção ou planejadas em mais de vinte estados. A rede atua no segmento de academias de baixo custo e informa possuir mensalidade média de aproximadamente 149 reais.

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A troca de controle também levou executivos com passagem pela XP à administração da companhia. Henrique Meirelles assumiu a diretoria financeira; Amanda Coelho, a área de tecnologia; Guilherme Leite, a diretoria comercial; e Paulo Siqueira, a área de engenharia. Os fundadores Bruno Berardo e Éverton Carvalho permanecem como conselheiros durante a transição.

Além da abertura de unidades, a estratégia inclui a criação de produtos voltados a diferentes faixas de preço e perfis de consumo. A companhia também mantém acordos com as plataformas de benefícios corporativos TotalPass e Wellhub. Entre seus fornecedores de equipamentos estão Kikos, Movement e Rockton.

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