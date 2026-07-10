SK Hynix, fabricante de chips coreana, estreia na Nasdaq em meio a corrida tecnológica

A sul-coreana SK Hynix começa a ser negociada na Nasdaq nesta sexta-feira, 10, sob o código ticker SKHY, em uma operação de American Depositary Receipts (ADRs) que arrecadou aproximadamente 26,5 bilhões de dólares, ao preço final de 149 dólares por papel. ADRs são certificados emitidos por bancos americanos que representam ações de empresas estrangeiras. O valor captado supera o recorde histórico anterior para uma empresa de fora dos Estados Unidos, estabelecido pela chinesa Alibaba em 2014, quando a gigante do comércio eletrônico levantou cerca de 25 bilhões de dólares na Bolsa de Nova York. A demanda pela oferta superou em mais de sete vezes o volume disponível de ações, com participação expressiva de fundos soberanos, fundos de longo prazo e gestoras especializadas em tecnologia.

A estreia nos EUA não representa o debut da empresa no mercado de capitais — a SK Hynix mantém sua listagem principal na bolsa de Seul — mas abre uma segunda via de acesso, em dólares, para investidores americanos e globais que até então dependiam da conversão cambial para ter exposição ao papel. O movimento também tem como objetivo reduzir o chamado Korea discount, o desconto estrutural que empresas sul-coreanas historicamente negociam em relação a rivais americanas de perfil semelhante. Com a listagem na Nasdaq, a companhia passa a ter potencial de inclusão em índices de referência como o Nasdaq-100, o que pode atrair fluxos adicionais de fundos passivos.

O apetite dos investidores reflete a posição estratégica da SK Hynix no ecossistema de inteligência artificial. A empresa detém de 58% a 62% do mercado global de memórias de alta largura de banda (HBM), componente essencial para os processadores de IA fabricados por empresas como a Nvidia. Com a capacidade de produção prevista para dobrar nos próximos cinco anos e a demanda por HBM projetada para crescer 58% em 2026, segundo estimativas do Bank of America, a estreia na Nasdaq sinaliza uma nova fase de internacionalização para a empresa no superciclo de memórias impulsionado pela inteligência artificial (IA).

No Brasil, o destaque é a divulgação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), principal indicador de inflação do país, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O dado, que estará disponível a partir das 9h, servirá de termômetro para a definição da taxa básica de juros.

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Agenda

9h – IPCA/Junho

10h – Reunião de Lula no Palácio do Planalto sobre minerais críticos