Situação dos bancos europeus ameaça estabilidade mundial, diz FMI

O estado precário dos bancos europeus é a principal ameaça à estabilidade do sistema financeiro mundial, advertiu nesta quarta-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI), em seu “Relatório sobre a Estabilidade Financeira no Mundo”.

No documento, o FMI analisou as tensões na Europa, entre países que lutam por levantar suas finanças públicas e um setor bancário gravemente prejudicado pela crise financeira mundial. “Muitas instituições financeiras, especialmente os bancos europeus mais frágeis, estão em meio a um torvelinho de dificuldades ligadas umas às outras, que intensificam o risco para o sistema em seu conjunto”, assinalou o fundo. O documento ressalta que, com a crise financeira, os bancos buscaram elevar ao mesmo tempo a qualidade e a quantidade de seus fundos próprios, mas os progressos foram desiguais.

“Nos próximos meses, o desafio mais urgente é o financiamento dos bancos e dos países, em especial os vulneráveis da zona euro”, diz o fundo. A Europa não escapará, segundo o parecer dos especialistas no documento, de uma reestruturação de bancos e de uma recapitalização. “Os baixos níveis dos fundos próprios tornam alguns bancos alemães, bem como as poupanças italianas, portuguesas e espanholas em dificuldade, vulneráveis a novos choques”, detalhou.

(com agência France-Presse)