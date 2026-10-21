Site falso imita página do governo e cobra taxa via Pix para liberar saldo de bets

Um site falso que imita a página do governo federal sobre a consulta de valores a receber de casas de apostas promete saldos fictícios e exige o pagamento de uma taxa via Pix para liberar o dinheiro. A fraude usa o domínio brasilsembets . org, semelhante ao endereço oficial brasilsembets . gov. br, que se encontra fora do ar devido ao encerramento do prazo para consulta e devolução dos valores.

Em testes relacionados à produção desta matéria de Veja Negócios, a página clandestina informou a existência de 1,8 mil reais a receber [confira captura de tela abaixo] mesmo para a repórter que nunca abriu contas em qualquer plataforma de apostas. Para consultar e liberar o suposto saldo, o usuário precisa informar o seu CPF e pagar o “Imposto de Liberação”, que representa 15% do valor mostrado.

O golpe é parecido com as clonagens recentes de sites de marcas de apostas que tinham autorização para operar no Brasil. Segundo Carlos Lima, presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), os criminosos reproduzem nomes, logotipos e elementos visuais das empresas, alterando os domínios para confundir os consumidores.

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“Agora, como o consumidor não tem mais o site legalizado para ajudá-lo a identificar qual é o verdadeiro e qual é o falso, esse golpe tem crescido”, afirma. Ele explica que, assim, usuários que acessam plataformas clandestinas ficam mais expostos a fraudes financeiras, já que esses sites não oferecem as mesmas garantias de segurança das operadoras autorizadas.

Entre as proteções ausentes estão a verificação de identidade por reconhecimento facial, o bloqueio de contas de crianças e adolescentes e de beneficiários de programas sociais, além de ferramentas de autoexclusão para quem deseja interromper as apostas.

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Lima defende que o combate às fraudes vá além da derrubada das páginas. “A facilidade de se criar um site falsificado novo é muito fácil, muito rápido”, diz. Para ele, é necessário dificultar a circulação dos recursos financeiros que sustentam as operações ilegais.