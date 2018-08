Site da Serasa permite renegociar dívidas com descontos e limpar o nome

As mais de 60 milhões de pessoas que estão com o CPF incluído nas listas negras de crédito podem renegociar suas dívidas no site Serasa Limpa Nome. Num único endereço é possível verificar o total de dívidas, conferir se o credor possui parceria com o site, renegociar o débito, emitir o boleto, pagá-lo e limpar o nome.

“Temos parcerias com sete empresas. Dos 61 milhões de negativados, 27 milhões conseguem encontrar alguma proposta de negociação em nosso site”, afirma Carolina Aragão, gerente do Serasa Consumidor.

As empresas parceiras do site Serasa Limpa Nome são Itaú, Bradesco, Net, Claro, Losango, Ipanema, Tricard e Porto Seguro Cartões. A meta é ampliar a quantidade de parcerias.

Segundo Carolina, pesquisas da Serasa, mostram que o devedor não gosta de ser abordado por telefone ou torpedo. Dessa forma, o acesso pelo site é a forma mais confortável para que discuta seus débitos.

Uma das novidades é que usuário poderá visualizar as dívidas que estão em atraso, mas que não necessariamente foram negativadas no Serasa Experian.

O funcionamento do novo Serasa Limpa Nome é bem simples e se resolve em três passos: consulte seu CPF e suas dívidas, confira as opções de negociação e feche o acordo, imprima o boleto.

De acordo com a Serasa, 67% dos inadimplentes preferem pagar a dívida à vista se as condições forem favoráveis. Esse foi o caso do manobrista Richard Ferreira Alvez, que tinha uma dívida de 20 mil reais, que caiu para 1.500 reais após negociação pela plataforma da Serasa.