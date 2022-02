Sistema para recuperar dinheiro esquecido entra no ar na próxima semana

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira, 7, a criação de um sistema para a consulta de valores que tenham sido esquecidos em bancos. No mês passado, houve sobrecarga no sistema de consulta que saiu do ar. Segundo BC, todo o procedimento de valores esquecidos será feito pelo site valoresareceber.bcb.gov.br. A ferramenta começa a funcionar no dia 14 de fevereiro.

A estimativa do BC é que há 8 bilhões de reais abandonados por correntistas em instituições financeiras. Do montante, cerca de 14 milhões de pessoas físicas e jurídicas tem direito a receber o dinheiro.

O procedimento para resgate dos valores terá duas etapas, segundo o BC. A primeira, a partir do dia 14, em que é aberta a consulta, feita mediante a conta do Gov.br, o site de serviços do governo federal. Os resgates, entretanto, podem ser solicitados do dia 7 de março em diante.

A autoridade monetária alerta que não entrará em contato com as pessoas para falar sobre os valores a receber ou mesmo confirmar dados pessoais. “Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber; Portanto, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram; Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores”. O BC informa que o dinheiro esquecido será depositado preferencialmente por chave PIX. Caso o cidadão não a informe, ai sim será contatado pela instituição bancária em questão para confirmar dados para o depósito.