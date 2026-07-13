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Sinner embolsa US$ 4,8 milhões em Wimbledon; veja os tenistas que mais faturaram em 2026

Italiano acumula US$ 6,9 milhões em premiações na temporada, à frente de Alexander Zverev e Carlos Alcaraz

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 09h48
ROME, ITALY - MAY 12: Jannik Sinner of Italy serves against Andrea Pellegrino of Italy in their Round of 16 match on day Eight of the Internazionali BNL D'Italia 2026 at Foro Italico on May 12, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
A quantia considera os prêmios obtidos em torneios de simples e duplas e não inclui contratos publicitários, patrocínios ou outras receitas fora das quadras. (Clive Brunskill/Getty Images)
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Sinner embolsa US$ 4,8 milhões em Wimbledon; veja os tenistas que mais faturaram em 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Jannik Sinner deixou Wimbledon com mais um troféu de Grand Slam e a maior premiação de sua carreira em um único torneio. Ao derrotar Alexander Zverev na final deste domingo, 12, o italiano recebeu 3,6 milhões de libras, o equivalente a cerca de 4,8 milhões de dólares.

O valor elevou os ganhos de Sinner em competições na temporada de 2026 para 6,87 milhões de dólares, aproximadamente 38 milhões de reais. A quantia considera os prêmios obtidos em torneios de simples e duplas e não inclui contratos publicitários, patrocínios ou outras receitas fora das quadras.

Sinner lidera com pequena vantagem o ranking dos tenistas que mais faturaram em premiações neste ano. Zverev, derrotado pelo italiano na decisão de Wimbledon, aparece em segundo lugar, com 6,65 milhões de dólares. O alemão recebeu 1,8 milhão de libras, cerca de 2,4 milhões de dólares, pelo vice-campeonato no torneio britânico.

Carlos Alcaraz ocupa a terceira posição, com 4,37 milhões de dólares acumulados em 2026. O italiano Flavio Cobolli aparece na sequência, com 3,22 milhões de dólares, enquanto Daniil Medvedev completa o grupo dos cinco maiores ganhadores, com 2,54 milhões de dólares.

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Os cinco tenistas com maiores premiações em 2026:

  1. Jannik Sinner — US$ 6,87 milhões
  2. Alexander Zverev — US$ 6,65 milhões
  3. Carlos Alcaraz — US$ 4,37 milhões
  4. Flavio Cobolli — US$ 3,22 milhões
  5. Daniil Medvedev — US$ 2,54 milhões
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Os valores são brutos, antes da cobrança de impostos e do pagamento das despesas das equipes dos atletas. Somados, os cinco líderes já receberam 23,65 milhões de dólares em premiações neste ano.

Wimbledon distribuiu um total de 64,2 milhões de libras em 2026, aumento de 20% em relação ao ano anterior e o maior reajuste anual da história do campeonato. Os campeões das chaves masculina e feminina receberam 3,6 milhões de libras cada, enquanto os vice-campeões ficaram com 1,8 milhão de libras.

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O brasileiro João Fonseca também figura entre os principais vencedores da temporada. Aos 19 anos, o carioca ocupa a 23ª colocação no ranking de premiações da ATP, com US$ 1,34 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões) acumulados em torneios em 2026. O valor considera apenas os prêmios pagos pelas competições e não inclui receitas com patrocínios ou contratos comerciais.

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