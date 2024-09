Simulador de aposentadoria do INSS calcula tempo restante até o benefício

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) criou um simulador de aposentadoria para que o contribuinte possa calcular o tempo necessário para ter o direito ao benefício previdenciário. Além de mostrar o período restante de contribuição do trabalhador, a calculadora também simula o valor da aposentadoria.

O dispositivo é destinado para os indivíduos que estão a, no máximo, cinco anos de adquirir o direito da aposentadoria e já está adaptado às novas regras estabelecidas pela reforma da Previdência Social. No início deste ano, foram aumentadas a idade e o tempo mínimo de contribuição, exigindo que mulheres se aposentem com idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição e homens com 65 anos de idade e 20 de contribuição.

O cálculo deve ser feito no aplicativo disponível para Android e iOS “Meu INSS”, que utiliza as informações do usuário que estão na base de dados do instituto. Para a consulta, o contribuinte deve entrar no aplicativo, acessar sua conta “Gov.br”, escolher a opção “Simular Aposentadoria” e conferir se seus dados estão corretos. Assim, a página indicará as condições de aposentadoria para cada uma das possibilidades existentes. O resultado gerado vale somente para consulta, não sendo um meio para garantir o direito à aposentadoria, informa o INSS.