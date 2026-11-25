Sidney Oliveira, o dono da rede de farmácias Ultrafarma, tornou-se réu em uma ação movida pelo Ministério Público de São Paulo, que o acusa de integrar uma organização criminosa que atuava na secretaria paulista da Fazenda com o objetivo de fraudar a liberação de créditos fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A denúncia foi acatada pelo juiz Tiago Ducatti Lino Machado, da 2ª Vara de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores da Justiça de São Paulo. Outras dez pessoas, incluindo ex-auditores fiscais, também se tornaram réus no mesmo caso.

O juiz também determinou que Oliveira entregue seu passaporte e se apresente mensalmente à corte. O Ministério Público havia solicitado ainda o uso de tornozeleira eletrônica, mas o pedido foi negado por Machado, em virtude da idade – 73 anos – e do estado de saúde do empresário.

A decisão desta quarta-feira 25 é um desdobramento da Operação Ícaro, deflagrada em agosto de 2025 pelos procuradores paulistas para investigar o esquema de favorecimento fiscal. Na época, os investigadores estimaram que o esquema movimentou 1 bilhão de reais apenas em subornos e Oliveira chegou a ser preso por um breve período. Por isso, esta é a segunda vez que o fundador da Ultrafarma passa à condição de réu pelo mesmo caso. Em fevereiro deste ano, os procuradores o denunciaram por corrupção ativa. Procurada por VEJA, a Ultrafarma ainda não retornou o pedido de posicionamento.