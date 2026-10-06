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Shoppings devem movimentar R$ 4,26 bilhões na semana do Dia das Crianças

Abrasce projeta crescimento de 2,5% nas vendas e aumento de 2,9% no fluxo de visitantes; setor prevê ainda 139 mil vagas temporárias para o fim do ano

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 11h21 | Atualizado em 6 out 2026, 11h41
Duas mulheres observam prateleiras cheias de bonecas e brinquedos em uma loja. A mulher à esquerda, de costas, usa uma blusa florida. A mulher ao centro, também de costas, veste jeans, máscara branca e uma faixa de cabelo estampada, segurando uma sacola azul e uma caixa de brinquedo. À direita, outra pessoa desfocada.
Movimento de vendas de brinquedos para o Dia das Crianças, no Saara, no Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Os shopping centers brasileiros devem movimentar cerca de 4,26 bilhões de reais em vendas na semana do Dia das Crianças, entre 6 e 12 de outubro. A estimativa representa um crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período de 2025, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

O levantamento mostra que 74% dos shoppings mantêm uma perspectiva positiva para a data, enquanto 73% esperam registrar vendas superiores às do ano passado. A expectativa é de que o avanço seja acompanhado por uma maior circulação de consumidores: o fluxo de visitantes deve crescer 2,9%, com 68% dos empreendimentos projetando movimento maior na comparação anual. O valor médio gasto também deve aumentar, embora de forma mais moderada. O tíquete médio previsto para este ano é de 233,84 reais, ante 231,84 reais no Dia das Crianças de 2025, uma diferença de 2 reais.

Além das vendas, os shoppings apostam em eventos para aumentar a circulação de famílias. De acordo com a pesquisa, 91% dos empreendimentos pretendem promover alguma programação relacionada à data e 70% terão atrações totalmente gratuitas. Outros 26% combinarão atividades gratuitas e pagas, enquanto apenas 4% terão exclusivamente opções com cobrança. “O Dia das Crianças é uma oportunidade para os shoppings reunirem a compra de presentes e uma programação voltada à convivência e à diversão em família. A oferta de atrações gratuitas em 70% dos empreendimentos amplia o acesso a essas experiências e contribui para atrair visitantes”, afirma Gabriella Oliveira, diretora de planejamento estratégico e operações da Abrasce.

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Entre as ações previstas, recreação e brincadeiras infantis aparecem em 53% dos shoppings pesquisados, seguidas por apresentações teatrais, com 48%, e encontros com personagens, com 44%. Parques e brinquedos infantis foram mencionados por 37%, enquanto oficinas temáticas aparecem em 34%. As apresentações teatrais ganharam espaço em relação ao ano passado: em 2025, eram previstas por 35% dos empreendimentos, ante os atuais 48%. As oficinas temáticas também avançaram, de 30% para 34%.

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A proximidade do fim do ano também deve impulsionar as contratações no setor. Segundo a Abrasce, 75% dos shopping centers esperam abertura de vagas temporárias nas lojas para atender ao aumento da demanda nos próximos meses. A projeção é de aproximadamente 139 mil oportunidades temporárias no setor durante o período. A pesquisa, porém, não informa quantas vagas foram abertas no ano passado, o que impede uma comparação direta com 2025.

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