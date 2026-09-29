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Shopee leva vendedores brasileiros para Argentina e México em nova plataforma

Programa será ampliado para mais de 150 mil lojistas após fase piloto colocar 1,4 milhão de produtos à venda no exterior

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 07h00 | Atualizado em 29 set 2026, 07h07
Shopee
 (Divulgação/Divulgação)
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A Shopee anunciou nesta terça-feira, 29, o lançamento da Plataforma Internacional Shopee no Brasil, iniciativa que permitirá a vendedores brasileiros comercializar seus produtos para consumidores da Argentina e do México por meio do marketplace. O programa começa a ser ampliado para mais de 150 mil lojistas no país, sem custo adicional para participação.

Antes do lançamento, a companhia realizou uma fase piloto com mais de 19 mil vendedores brasileiros. Durante o período, mais de 1,4 milhão de produtos foram anunciados nos dois mercados internacionais. Agora, a empresa pretende ampliar o acesso à ferramenta principalmente entre pequenos e médios negócios que já utilizam a plataforma no Brasil.

A iniciativa busca reduzir algumas das barreiras enfrentadas por pequenos empreendedores interessados em vender para outros países. Em vez de o lojista organizar individualmente toda a operação internacional, a Shopee ficará responsável por coordenar a logística a partir da coleta do produto, incluindo transporte internacional, entrega ao consumidor e suporte no desembaraço aduaneiro e no atendimento ao cliente.

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Na prática, ao receber uma compra feita por um consumidor da Argentina ou do México, o vendedor brasileiro precisará preparar o produto para a coleta. A partir daí, a companhia coordena as demais etapas com sua rede de parceiros logísticos. “A expansão internacional muitas vezes exige do empreendedor o desenvolvimento de novas capacidades e o gerenciamento de processos desconhecidos. A Plataforma Internacional Shopee oferece às pequenas e médias empresas brasileiras uma maneira de aproveitar a presença online e a experiência que já desenvolveram com a Shopee para explorar o e-commerce regional”, afirma Felipe Lima, diretor de desenvolvimento de negócios e operações de fulfillment da Shopee.

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Segundo o executivo, a proposta é tornar o comércio internacional mais acessível a negócios em diferentes estágios de desenvolvimento. Para a Shopee, a expansão também aumenta a oferta de produtos brasileiros disponível aos consumidores argentinos e mexicanos.

A entrada no programa não será automática para toda a base de vendedores. A adesão ocorre por meio de convite enviado pela Shopee na Central do Vendedor, enquanto lojistas interessados também podem manifestar interesse em participar.

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A nova plataforma amplia a estratégia da companhia para incentivar a internacionalização de vendedores brasileiros. Em 2025, a Shopee firmou uma parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para oferecer capacitação, conteúdo e suporte técnico a empresas interessadas em expandir seus negócios para outros mercados.

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