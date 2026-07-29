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Economia

Shopee amplia rede logística no Brasil com dez novos centros de distribuição

Empresa expande infraestrutura em mais de 60% em 2026, reduz prazo de entrega e prevê a criação de 1,8 mil empregos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 09h01 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h31
Shopee
 (Divulgação/Divulgação)
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A Shopee anunciou a expansão de sua operação logística no Brasil com a inauguração de dez novos centros de distribuição ao longo de 2026. Com isso, a empresa passa de 16 para 26 unidades no país, um crescimento superior a 60% em relação ao fim de 2025. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia para acelerar as entregas, acompanhar o aumento da demanda no e-commerce e fortalecer o suporte aos vendedores da plataforma.

Entre as novas unidades estão centros localizados em Piracicaba e Ibitinga, no interior de São Paulo, além de operações nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Segundo a empresa, essas quatro instalações terão capacidade para processar mais de 2 milhões de pedidos por dia e devem gerar cerca de 1,8 mil empregos.

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Os investimentos em logística já refletiram no desempenho das entregas. De acordo com a Shopee, o tempo médio para envio dos pedidos caiu mais de um dia no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além da expansão dos centros de distribuição, a empresa também ampliou sua operação de fulfillment, modelo em que os vendedores armazenam seus produtos na estrutura da plataforma para agilizar o processamento e a entrega das compras. Neste ano, foram abertas novas unidades em Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, além de centros de cross-docking no Espírito Santo, Paraná e Ceará.

A malha logística também inclui mais de 5 mil Agências Shopee espalhadas pelo país, utilizadas para coleta e envio de mercadorias por pequenos e médios vendedores, além de mais de 200 hubs logísticos e cerca de 45 mil motoristas parceiros. “Estamos expandindo nossa infraestrutura em regiões estratégicas para acompanhar o crescimento dos vendedores brasileiros e oferecer aos consumidores entregas mais rápidas. Além disso, cada novo espaço contribui para as economias locais, gerando oportunidades de emprego e impulsionando o desenvolvimento regional”, afirma Rafael Flores, Head de Expansão da Shopee.

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Segundo a empresa, atualmente mais de 3 milhões de vendedores brasileiros estão cadastrados na plataforma e respondem por cerca de 95% das transações realizadas no marketplace no país.

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