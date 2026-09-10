Shopee amplia rede em 60% e chega a 5 mil pontos de coleta e retirada no Brasil

A Shopee ultrapassou a marca de 5 mil agências no Brasil após ampliar sua rede em mais de 60% em um ano. Os pontos estão espalhados por mais de 1.200 cidades e funcionam dentro de estabelecimentos comerciais de bairro, como papelarias, mercearias e armarinhos.

Mais de 85% das Agências Shopee são operadas por micro e pequenos empreendedores. Além de receber pacotes de vendedores da plataforma, os estabelecimentos funcionam como pontos para devolução e retirada de compras feitas pelos consumidores.

A expansão da operação também tem levado parte dos comerciantes a reforçar suas equipes. Segundo levantamento da própria Shopee, mais de 40% das agências contrataram uma ou duas pessoas para atender ao volume diário de encomendas. Em 75% dos pontos, já existem funcionários dedicados exclusivamente à operação do marketplace.

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O modelo permite à companhia ampliar sua capilaridade logística utilizando estabelecimentos que já funcionam nos bairros, ao mesmo tempo em que aumenta a circulação de potenciais consumidores nesses comércios.

É o caso da papelaria de Mariete Fernandes, que atualmente movimenta cerca de 9,5 mil pacotes por mês entre recebimentos, trocas e devoluções. Segundo a comerciante, o faturamento do estabelecimento cresceu 35% desde o início da parceria com a Shopee, em 2023. “Aqui na loja, a gente aumentou em 35% o faturamento depois que começamos a parceria com a Shopee, em 2023. Notamos que ser Agência Shopee traz mais público para a galeria”, afirma.

A expansão ainda não terminou. A Shopee pretende acrescentar mais de mil agências à rede até o fim de 2026, o que pode levar a estrutura para mais de 6 mil pontos espalhados pelo país. As agências fazem parte de uma operação logística que atualmente inclui 26 centros de distribuição, 21 no modelo cross-docking e cinco de fulfillment, e mais de 200 hubs logísticos.

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A empresa também oferece entregas no mesmo dia ou no dia seguinte nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. “[As Agências Shopee] mostram como o e-commerce e o comércio físico local podem crescer juntos. Apoiar o comerciante de bairro para que ele diversifique suas fontes de receita, atraia novos clientes e gere empregos na própria comunidade faz parte do nosso compromisso de contribuir para o fortalecimento da economia local”, afirma Tiago Freddi, diretor de Logística da Shopee.

A expansão acompanha o crescimento da estrutura da plataforma no Brasil, onde a Shopee opera desde 2020. Atualmente, a companhia afirma ter mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados, responsáveis por 95% das transações realizadas no marketplace.