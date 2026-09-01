ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Shein levanta US$ 1,7 bilhão em IPO com estreia volátil em Hong Kong

Empresa foi avaliada em 26 bilhões de dólares com a abertura de capital para fortalecer sua estrutura tecnológica

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 09h54 | Atualizado em 1 set 2026, 09h55
Celular preto com o logo branco SHEIN em sua tela, sobre um teclado de notebook escuro, com iluminação vermelha
A estreia ocorre após anos de tentativas frustradas de listagem nos Estados Unidos e no Reino Unido (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
Shein levanta US$ 1,7 bilhão em IPO com estreia volátil em Hong Kong Priorizar nos meus resultados Google

A Shein teve uma estreia volátil na Bolsa de Hong Kong nesta terça-feira, 1º, com as ações chegando a cair 10% durante o pregão. Os papéis, porém, recuperaram as perdas ao longo do dia e encerraram a sessão praticamente estáveis, em 48,50 dólares de Hong Kong, ante 48,56 dólares de Hong Kong definidos na oferta pública inicial (IPO).

A varejista de moda levantou 13,6 bilhões de dólares de Hong Kong, o equivalente a cerca de 1,7 bilhão de dólares, com a abertura de capital. O IPO avaliou a companhia em pouco mais de 26 bilhões de dólares, muito abaixo dos quase 100 bilhões de dólares alcançados em uma rodada de financiamento em 2022.

A estreia ocorre após anos de tentativas frustradas de listagem nos Estados Unidos e no Reino Unido. Questões regulatórias e políticas levaram a companhia a escolher Hong Kong para realizar a oferta. O desempenho das ações no primeiro dia também expôs a cautela dos investidores com as perspectivas de crescimento da empresa.

Por que a Shein perdeu valor?

Desde o pico de avaliação, a Shein passou a enfrentar uma combinação de problemas que pressionaram seu modelo de negócios. Entre eles estão o aumento das tarifas comerciais, mudanças nas regras de importação e maior escrutínio regulatório em mercados importantes.

Siga

A concorrência também aumentou, especialmente com empresas como Temu, da PDD Holdings, e AliExpress, do Alibaba. Ao mesmo tempo, o crescimento da receita desacelerou e a companhia registrou prejuízo de 99 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, ante lucro de 395 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

Continua após a publicidade

Outro obstáculo para a empresa foi o fim da chamada isenção de de minimis nos Estados Unidos, que permitia a entrada no país sem cobrança de impostos de encomendas com valor inferior a 800 dólares. A União Europeia também encerrou sua própria isenção em julho e passou a cobrar 3 euros sobre itens de até 150 euros.

A Shein construiu seu crescimento global com um modelo baseado na venda de roupas de baixo custo diretamente aos consumidores. A companhia utiliza uma cadeia de produção orientada por dados para identificar tendências e fabricar rapidamente pequenos lotes de produtos.

Continua após a publicidade

O modelo ajudou a empresa a crescer durante a pandemia e levou sua avaliação a quase 100 bilhões de dólares em 2022. Agora, porém, a companhia precisa lidar com um ambiente mais difícil para o comércio eletrônico internacional.

O que a Shein fará com o dinheiro do IPO?

Os recursos obtidos com a abertura de capital serão destinados ao fortalecimento da estrutura tecnológica da companhia, à expansão global da marca e a iniciativas de responsabilidade corporativa, além de despesas gerais da empresa.

A estreia também ocorre em um momento de maior interesse por empresas ligadas à inteligência artificial na Bolsa de Hong Kong. Esse movimento reduziu o apelo relativo da Shein entre investidores, que passaram a questionar o potencial de crescimento de uma varejista tradicional de comércio eletrônico em um mercado cada vez mais competitivo.

Continua após a publicidade

Apesar da forte queda durante o pregão, a companhia terminou o primeiro dia praticamente no mesmo nível do preço definido no IPO. A avaliação de pouco mais de 26 bilhões de dólares, entretanto, representa apenas cerca de um quarto do valor que a Shein chegou a atingir quatro anos atrás.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Bolsa de Valores
Economia
Mercado
Shein
Varejo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).