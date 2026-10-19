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Shein aposta na cantora IZA para impulsionar vendas na Black Friday

Varejista lança campanha nacional e coleção de 120 peças com a artista; parceria com Ludmilla chegou a elevar vendas de determinados produtos em 579%

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 10h01
Celular preto com o logo branco SHEIN em sua tela, sobre um teclado de notebook escuro, com iluminação vermelha
Logo da Shein: loja on-line chinesa  (Getty/Getty Images)
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Shein aposta na cantora IZA para impulsionar vendas na Black Friday Priorize VEJA no Google

A Shein escolheu a cantora IZA para protagonizar sua maior campanha publicitária de 2026, que reúne as promoções do 11.11 e da Black Friday em uma estratégia para impulsionar as vendas ao longo de novembro. A ação começa nesta segunda-feira, 19, com a estreia de um comercial em rede nacional e o lançamento de uma seleção de 120 peças de roupas escolhidas pela artista em parceria com a stylist Bianca Jahara. A varejista pretende superar os resultados de 2025, embora não tenha divulgado uma meta de crescimento ou o investimento destinado à campanha.

A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de antecipar o período de compras de fim de ano e manter os consumidores engajados por mais tempo. Em vez de concentrar os descontos apenas na última sexta-feira de novembro, a empresa decidiu integrar duas das principais datas promocionais do comércio eletrônico: o 11.11, realizado em 11 de novembro, e a Black Friday, marcada para 27 de novembro neste ano. “Como há apenas cerca de duas semanas entre elas, antecipar o aquecimento para o final de outubro de forma alinhada nos permite criar uma jornada contínua de ofertas e manter o público engajado durante todo o mês de novembro, com descontos dinâmicos e frete grátis”, afirma Rodrigo Eimori, diretor de marketing da Shein no Brasil, em entrevista à VEJA.

A primeira etapa da campanha será realizada entre 19 de outubro e 2 de novembro, com ofertas renovadas diariamente. As promoções ganharão reforço na semana do 11.11 e durante a Black Friday, com descontos anunciados de até 95% em produtos selecionados.

Parcerias com artistas impulsionam vendas

A escolha de IZA também reflete a aposta da Shein em personalidades brasileiras para ampliar o alcance da marca e estimular o consumo. Além de estrelar a publicidade, a cantora participou da curadoria de uma coleção que reúne peças de diferentes estilos, do streetwear a produções para festas. O portfólio inclui roupas de marcas comercializadas pela plataforma, como Shein BAE, Musera, Opulessa, Bohemela, Aiirz e Missguided. A proposta é associar os produtos aos diferentes momentos da rotina da artista, incluindo sua carreira musical e a maternidade.

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A estratégia já apresentou resultados em campanhas anteriores. Segundo Eimori, a parceria com a cantora Ludmilla, realizada em 2025, provocou um aumento expressivo na procura por produtos da coleção. Alguns itens registraram crescimento de até 579% nas vendas em comparação com o mês anterior ao lançamento.

O resultado é utilizado pela empresa como referência para a nova colaboração. A Shein, entretanto, não informou quantas peças pretende comercializar com a coleção de IZA nem a expectativa de faturamento da parceria. “O nosso foco principal nesta collab é o engajamento, a relevância cultural e a construção de comunidades”, afirma Eimori. Segundo o executivo, a expectativa é que a campanha também impulsione as vendas de outros produtos disponíveis na plataforma.

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A antecipação das ofertas ocorre em um cenário de maior concorrência entre os marketplaces, que passaram a distribuir campanhas promocionais por diferentes momentos do calendário. Para a Shein, combinar o 11.11 com a Black Friday é uma maneira de prolongar o período de vendas e disputar a atenção dos consumidores antes da chegada de novembro. A expectativa da companhia é superar o desempenho do ano passado, apoiada na combinação de descontos, frete grátis e na visibilidade proporcionada pela parceria com IZA.

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