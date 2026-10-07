Shake Shack vai desembarcar no Brasil com plano de ao menos 40 restaurantes

A rede de fast-food americana Shake Shack vai iniciar operações no Brasil no primeiro semestre de 2027, com uma primeira unidade prevista para São Paulo. A chegada das hamburguerias ao país será feita em parceria com a BOLD, holding dona de Outback, Abbraccio e Aussie. A informação foi divulgada pelo portal Brazil Journal.

O acordo estabelece que a BOLD atue como master-franqueada da Shake Shack no mercado brasileiro. Caberá à companhia investir na abertura das unidades e administrar os restaurantes. O contrato prevê a abertura de ao menos 40 unidades até 2036. A meta contratual, contudo, pode ser apenas o ponto de partida. O CEO da BOLD, Pierre Berenstein, disse ao Brazil Journal que o mercado brasileiro comportaria uma operação muito maior, com potencial para chegar a “centenas de lojas” nos próximos anos.

A empresa pretende posicionar a Shake Shack na faixa de hamburguerias premium, em um mercado no qual também estão redes como Madero e Cabana Burger. Para Berenstein, a marca americana tem potencial de identificação com o público brasileiro. No ano passado, a BOLD realizou uma pesquisa com 4 mil consumidores no país e encontrou um nível elevado de reconhecimento da Shake Shack, apesar de a rede ainda não operar no Brasil.

A operação brasileira será a mais recente etapa da expansão internacional da rede. Criada em Nova York por Danny Meyer, a Shake Shack começou como um carrinho de cachorro-quente. A popularidade do negócio levou à criação de uma unidade permanente e, posteriormente, à expansão da marca. Hoje, a Shake Shack soma mais de 700 restaurantes em 20 países.

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A expansão da rede americana se encaixa no projeto da BOLD, que busca reunir diferentes marcas de forte reconhecimento entre consumidores sob uma mesma estrutura, em uma estratégia descrita como uma “house of brands” (casa de marcas, em inglês). A nova parceria também ocorre em meio ao avanço da própria holding, que abriu 13 restaurantes neste ano, sendo 12 unidades do Outback e uma do Abbraccio. A companhia projeta faturamento de 3,5 bilhões de reais em 2026. Nos nove primeiros meses do ano, a receita cresceu 6% em relação ao mesmo período anterior.