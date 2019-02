Setúbal diz que crédito crescerá mais do que o PIB

Por Francisco Carlos de Assis e Gustavo Porto

São Paulo – O presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setúbal, afirmou nesta quarta-feira, durante Seminário Econômico Fiesp-Lide em São Paulo, que a concessão de crédito das instituições financeiras deverá crescer mais que o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, mas “talvez com menos intensidade do que antes”.

O executivo avaliou que a inadimplência de curto prazo começa a dar sinais de queda e que isso é um sinal de que a de longo prazo, a de mais de 90 dias, também pode cair. Segundo Setúbal, as medidas de incentivo ao crédito anunciadas pelo governo só devem ser absorvidas pelo sistema financeiro entre seis meses e um ano.

Ele participa do seminário na sede da Federação da Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).