Setor público tem déficit primário de R$ 3,401 bilhões em julho

Em meio às dificuldades do governo na área fiscal, o setor público consolidado (governo central, estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) apresentou déficit primário de 3,401 bilhões de reais em julho, informou nesta sexta-feira o Banco Central. Este é o melhor resultado para meses de julho desde 2013, quando houve superávit de 2,287 bilhões de reais. Em junho, o déficit foi de 13,491 bilhões de reais. Em julho de 2017, o resultado negativo foi de 16,138 bilhões de reais.

O resultado primário consolidado do mês passado ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro – a mediana estava negativa em 5,05 bilhões de reais.

O resultado fiscal de julho foi composto por um déficit de 2,677 bilhões de reais do governo central (Tesouro, Banco Central e INSS). Já os governos regionais (estados e municípios) influenciaram o resultado negativamente com 1,848 bilhão de reais no mês. Enquanto os estados registraram um déficit de 937 milhões de reais, os municípios tiveram resultado negativo de 912 milhões de reais. As empresas estatais registraram superávit primário de 1,124 bilhão de reais.

A meta de déficit primário do setor público consolidado considerada pelo governo é de 161,3 bilhões de reais para 2018.