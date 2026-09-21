Setor de tecnologia teme esvaziamento da ANPD na regulação das big techs

Uma inquietação começa a ganhar força entre empresas de tecnologia e integrantes do ecossistema digital no Brasil: a de que a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) esteja perdendo espaço justamente no momento em que recebeu mais poderes para regular e fiscalizar as big techs.

O incômodo aumentou com uma nova iniciativa do Ministério da Justiça. A pasta prepara uma portaria para obrigar plataformas digitais a comunicar à Polícia Federal, em até doze horas, casos considerados de risco crível, iminente ou em curso à vida ou à integridade de crianças e adolescentes. Para situações envolvendo indícios de violência sexual, o prazo previsto é de até 72 horas. A proposta foi encaminhada à própria ANPD e à Polícia Federal após consultas a empresas como Google, Meta e TikTok.

Para interlocutores do setor ouvidos pelo Radar Econômico, o episódio reforça a percepção de que diferentes braços do governo passaram a avançar simultaneamente sobre a regulação das plataformas. A preocupação é com uma fragmentação das decisões entre ANPD, Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União, com risco de sobreposição de regras e perda de previsibilidade para as empresas.

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O temor ocorre apesar de o governo ter ampliado formalmente os poderes da ANPD. O Decreto 12.975, de maio, atribuiu à agência competências de regulação, fiscalização e apuração de infrações relacionadas aos direitos dos usuários e aos deveres das plataformas. A própria ANPD afirma que cabe a ela avaliar de forma sistêmica a atuação das empresas de tecnologia e fiscalizar obrigações de prevenção e mitigação de riscos.

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O caso do Discord já havia acendido o alerta. Em agosto, foi a ANPD quem determinou preventivamente a suspensão das transmissões ao vivo da plataforma no Brasil após identificar falhas na proteção de crianças e adolescentes. Dias depois, porém, a AGU entrou na Justiça contra a companhia, com suporte técnico do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, e pediu uma indenização de 500 milhões de reais por danos morais coletivos.

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Um interlocutor do setor afirma que a ANPD construiu ao longo dos últimos anos uma relação de diálogo com as empresas, com uma abordagem considerada mais técnica e equilibrada. A avaliação entre representantes da indústria é que a entrada crescente de outros órgãos nessas discussões aumenta a pressão política sobre a agência e pode reduzir sua capacidade de exercer plenamente o papel que lhe foi atribuído.

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Para essas fontes, a discussão não é sobre diminuir a fiscalização das plataformas, mas definir com clareza quem comanda essa fiscalização. O receio é que o fortalecimento formal da ANPD acabe convivendo, na prática, com uma pulverização cada vez maior do poder regulatório dentro do próprio governo.