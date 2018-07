Setor de serviços tem pior resultado desde 2011, segundo IBGE

O volume de serviços realizados no país em maio caiu 3,8% em relação a abril, aponta o IBGE em estudo divulgado nesta sexta (13). Essa é a mínima histórica desde que a Pesquisa Mensal de Serviços começou a ser medida, em 2011. Os resultados do setor são 3,8% menores que em maio de 2017. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda é de 1,6%.

De acordo com a instituição, o motivo dos maus resultados é a greve dos caminhoneiros que ocorreu no fim de maio.

As atividades que mais pesaram no recuo foram a de transporte terrestre, que apresentou retração de 15%, e de transportes, serviços auxiliares e correio, que caíram 9,5%. Os demais resultados negativos vieram dos segmentos de serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,3%), de outros serviços (-2,7%), de serviços de informação e comunicação (-0,4%) e de serviços prestados às famílias (-0,3%).