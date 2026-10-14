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Setor de serviços recua 0,1% em agosto e reforça tese de queda de juros

Na passagem de julho para agosto, três das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE registraram retração

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 10h04
Ônibus elétrico preto e verde com a frase A MAIOR FROTA DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DO BRASIL e o número 2.000 em destaque, indicando ÔNIBUS DE ENERGIA LIMPA. Há logos da SPTrans e Prefeitura de São Paulo, além de um balão branco ao fundo
Setor de transporte puxou a queda do mês após recuar 1% (Alexandre Almeida/Divulgação)
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O setor de serviços no Brasil recuou 0,1% em agosto, na comparação com julho, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 14. O resultado interrompe a estabilidade registrada no mês anterior. Na comparação com agosto de 2025, porém, o setor cresceu 0,6%, mantendo uma sequência de 29 resultados positivos consecutivos.

No acumulado de janeiro a agosto, o volume de serviços avançou 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o crescimento acumulado em 12 meses desacelerou de 2,4% em julho para 2,2% em agosto.

Apesar da queda mensal, o setor permanece 19,9% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 0,3% abaixo do pico da série histórica, alcançado em outubro de 2025.

Na passagem de julho para agosto, três das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE registraram retração. O segmento de outros serviços recuou 1%, enquanto transportes e serviços auxiliares, além de serviços profissionais, administrativos e complementares, tiveram queda de 0,2% cada.

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Na direção contrária, os serviços prestados às famílias avançaram 2,1%, registrando o segundo resultado positivo consecutivo e acumulando alta de 2,9% no período. O segmento de informação e comunicação ficou estável.

A média móvel trimestral do volume de serviços também permaneceu estável no trimestre encerrado em agosto, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Entre as atividades, houve queda em outros serviços (-0,6%), serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,3%) e informação e comunicação (-0,2%).

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Desempenho anual

Na comparação com agosto do ano passado, o crescimento de 0,6% foi acompanhado por três das cinco atividades pesquisadas e por 44,6% dos 166 tipos de serviços investigados.

O principal impacto positivo veio do segmento de informação e comunicação, que avançou 4,3%. O resultado foi impulsionado, entre outros fatores, pelo aumento das receitas de empresas de telecomunicações, tratamento de dados, hospedagem na internet, exibição cinematográfica e desenvolvimento de programas de computador.

Os serviços prestados às famílias cresceram 4,4%, enquanto o segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares avançou 1,7%.

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Por outro lado, transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio recuaram 2,8% na comparação anual. A atividade de outros serviços teve queda de 2,5%. Entre os fatores que pressionaram o resultado estão a redução das receitas do transporte aéreo de passageiros, do transporte rodoviário de cargas e de serviços financeiros auxiliares.

Dados mensais reforçam tese de queda de juros

Para André Valério, economista sênior do Inter, o resultado reafirma a tendência de moderação do setor e da atividade econômica como um todo, com a produção industrial também tendo recuado em agosto. Segundo ele, os dados até o momento apontam para uma desaceleração do PIB.

“Esperamos que a economia encerre 2026 com crescimento acumulado de 1,7%, o que permitirá o Copom a cortar a Selic nas próximas duas reuniões, levando a taxa para 13,25%”, diz Valério. Atualmente, a taxa básica de juros da economia está em 13,75% ao ano.

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“Para 2027, no entanto, os movimentos na Selic dependerão do ajuste fiscal a ser implementado pelo próximo governo”, conclui o economista.

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