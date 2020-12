Setor de fogos de artifício prevê recuo histórico com Réveillon restrito

Tradição em todas as viradas de ano e alvo de polêmicas — principalmente por causa do barulho — o show de fogos de artifício será mais tímido em 2020. Os grandes eventos de Réveillon, como os de Copacabana e Avenida Paulista, foram cancelados pelas autoridades em função da pandemia de Covid-19. Se até 2019 a disputa era para ver qual cidade apresentava a mais longínqua queima de fogos, este ano o show pirotécnico será por conta das pessoas que decidirem comprar os rojões para estourá-los de suas casas. O último fio de esperança da indústria está na possibilidade das grandes festas acontecerem por lives, o que ajudaria a mitigar uma queda nas vendas que pode chegar aos 90% na comparação com o ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Pirotecnia (Assobrapi). Contudo, a única capital que anunciou shows virtuais para a data, Salvador, voltou atrás e suspendeu as festividades no último dia 7.

Retrato da informalidade no país, uma vez que faltam legislações eficientes que regulem a atividade dos fabricantes e distribuidores de fogos de artifício, a derrocada do setor é um reflexo do efeito da pandemia tanto para os informais quanto para eventos — pontos altamente afetados pelas restrições do novo coronavírus. A indústria de fogos de artifício está intimamente associado aos eventos e grandes empresas.

Em 2020, porém, os shows pirotécnicos ficaram restritos a lives de cantores como Gusttavo Lima e o DJ Alok, o que representa um nicho de mercado muito pequeno. “Nossa venda depende do setor de eventos, e com a pandemia vivemos uma fase muito difícil, seja na indústria ou no comércio. As vendas caíram demais, mas prevemos uma recuperação agressiva com a vacinação em massa”, afirma Wilber Tavares de Farias, presidente da associação.

Em São Paulo, por exemplo, a regressão do estado à fase amarela do Plano SP fez com que consumidores cancelassem contratos com os fornecedores, segundo a entidade. Se as vendas para o setor de eventos devem cair em torno de 90%, o comércio para pessoas terá uma queda na casa dos 40%. Ainda que a expectativa seja de que esse percentual diminua com a proximidade das festas, os números nem de longe vão se aproximar do patamar de 2019. Dessa forma, a queima de fogos deve ser mais acanhada em 2020. O jeito será prosperar o novo ano que se aproxima com menos barulho, e cada um na sua casa.