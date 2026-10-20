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Setor de eventos bate recorde de consumo no 1º semestre, mas desacelera contratações

Estimativa de gastos com recreação chegou a R$ 76,9 bilhões entre janeiro e junho, enquanto saldo de vagas formais caiu de 12,9 mil para 4,1 mil em um ano

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 14h07
Multidão em show noturno, com braços erguidos e celulares filmando. O palco principal tem iluminação intensa, com luzes brancas e azuis, e um telão exibe gráficos verdes. A estrutura do palco é decorada com painéis triangulares iluminados em tons de laranja e vermelho, criando uma atmosfera vibrante
Show do The Hives no Rock in Rio (Victor Carvalho/Rock in Rio/Divulgação)
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O setor de eventos de cultura e entretenimento registrou consumo estimado recorde de 76,9 bilhões de reais no primeiro semestre de 2026, alta de 8,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi o maior da série histórica — iniciada em 2019 — para os primeiros seis meses do ano, segundo o Radar Econômico da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE). Na contramão do avanço do consumo, a geração de empregos formais perdeu ritmo.

Entre janeiro e junho, o núcleo do setor abriu 4.150 vagas formais líquidas, ante 12.931 no primeiro semestre de 2025. Mesmo assim, o saldo positivo de junho, de 1.942 postos de trabalhos criados, reverteu os resultados negativos registrados em abril e maio. O estoque de empregos formais no núcleo do setor chegou a 208,1 mil em junho, volume 86,8% superior ao de 2019, antes da pandemia.

O indicador de consumo considera as despesas associadas às atividades de recreação, com base no peso desse item no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, combinado à massa de rendimento real dos trabalhadores apurada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Apenas em junho, a movimentação estimada foi de 12,6 bilhões de reais.

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O núcleo reúne atividades como organização de eventos, espetáculos artísticos e culturais, recreação, lazer e produção de eventos esportivos. Já o chamado hub setorial, que inclui segmentos relacionados, como hospedagem, alimentação, publicidade, infraestrutura e segurança, somava 4,36 milhões de empregos formais em junho, 26,5% acima do nível de 2019.

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